Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 октября 2017 года

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал, чтобы правительство Каталонии четко заявило, считает ли оно регион независимым. Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон не стал провозглашать немедленное отделение от Испании, чтобы начать переговоры с Мадридом. Рахой хочет прояснить ситуацию и лишь после этого решить, лишать ли регион автономии.

Экономика

Основу сепаратистского движения в Каталонии составляет средний класс, который уверен, что Мадрид высасывает деньги из богатого региона. В то же время рабочий класс меньше поддерживает независимость.

Китай приходит на помощь странам, нуждающимся в строительстве инфраструктуры. При этом Пекин не только предоставляет финансирование - проектами обычно занимаются китайские компании. В отличие от других стран ООН, Китай не видит в этом конфликта интересов.

Федеральная резервная система США (ФРС) ведет внутреннее расследования по поводу того, что ряд ее экономистов владеют долями в британской Now-Casting Economics, занимающейся экономическими прогнозами. У них может быть конфликт интересов.

Рост кредитования в развивающихся странах, не включая Китай, ускоряется впервые с 2011 г. Это увеличивает надежды на их высокий экономический рост. Но МВФ предупредил о рисках, связанных с увеличением долга.

Администрация президента США Дональда Трампа хочет уменьшить влияние Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Но это не нравится Мексике, Канаде и компаниям из всех трех стран.

Индустрия

Акции японской Kobe Steel в среду рухнули еще на 19%. Компания заявила, что ее сталь тоже могла быть некачественной.

Многие авиапассажиры в Европе столкнулись с проблемами в последнее время из-за банкротства Monarch Airlines и отмены рейсов Ryanair.

Автомобили

Китай, которому не удалось стать настоящим конкурентом мировых автомобильных брендов, намерен быть мировым лидером в разработке и производстве электромобилей.

Еврокомиссия собирается сократить допустимый уровень выбросов углекислого газа у автомобилей на треть в следующем десятилетии и стимулировать производство электромобилей.

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала в среду утром после того, как Саудовская Аравия накануне заявила о планах ограничить ее экспорт в ноябре.

Российский энергетический сектор приветствует инвестиции Китая и Ближнего Востока на фоне западных санкций читать на FT.com

BNP Paribas прекратит финансировать компании, занимающиеся разработкой сланцевых месторождений и нефтеносных песков или добычей нефти и газа в Арктике. Таким образом банк демонстрирует, что придает большое значения вопросам охраны окружающей среды.

Некоторые из крупнейших американских энергетических компаний заявили, что продолжат переводить свои электростанции на газ и возобновляемую энергетику, несмотря на планы президента США Дональда Трампа отменить ограничения на выбросы углекислого газа.

Финансы

Благодаря высокому спросу на облигации даже самые бедные страны способны привлекать финансирование по все более низким процентным ставкам. Но у некоторых инвесторов бум на спекулятивные облигации вызывает беспокойство.

Итальянская инвесткомпания Azimut договорилась приобрести долю в иранском конкуренте Mofid Entekhab, несмотря на угрозы Дональда Трампа вывести США из соглашения о ядерной программе Ирана.

Власти Гонконга ведут расследование в отношении 15 финансовых организаций за нарушения при проведении IPO их клиентов.

Размер активов под управлением Vanguard Group достиг $4,7 трлн благодаря популярности пассивных инвестиций.

Мексика получит $150 млн благодаря облигациям катастроф, которые она продала в августе. Она направит эти деньги на устранение последствий землетрясений, произошедших в стране в сентябре.

Инвесторы любят, когда компании объявляют о планах превратить свои подразделения в новые публичные компании. Зачастую котировки акций этих новых компаний растут быстрее рынка.

Технологии

Alibaba заявила, что увеличит расходы на инновации почти в три раза до более чем $15 млрд в следующие три года. Она пытается не отставать от таких западных компаний, как Facebook и Amazon.

Dell намерена инвестировать $1 млрд в разработку устройств и технологий для «интернета вещей». Она ищет новые направления для роста бизнеса.

Гендиректор Apple Тим Кук откроет в Оксфорде в среду центр для создаваемых студентами стартапов.

Хакеры на конференции Def Con продемонстрировали слабые места избирательной системы США. Некоторое оборудование они смогли взломать всего за несколько минут.

Китайские технологические компании все более открыто демонстрируют свои связи с Коммунистической партией КНР на фоне приближения ее съезда, на котором будут выбраны лидеры страны.

Выручка eBay в Великобритании в прошлом году превысила $1,3 млрд, но компания заплатила там налоги только на 1,6 млн фунтов.

Медиабизнес

Apple заключила соглашение с компанией Стивена Спилберга о продолжении съемок популярного в 1980-е гг. сериала «Удивительные истории». Компания надеется, что известный режиссер и продюсер поможет ей в создании оригинального видеоконтента.

Все больше женщин обвиняют голливудского продюсера Харви Ванштейна в домогательствах и изнасилованиях. Среди них Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Потребительский рынок

Инвестор-активист Нельсон Пелтц не смог получить место в совете директоров Procter & Gamble, но он оспаривает результаты голосования акционеров и намерен продолжать требовать от компании перемен.

Стиль жизни

Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» в ноябре будет выставлена на аукцион за $100 млн. Это единственная картина Да Винчи, которая не находится в музейной коллекции. Сейчас она принадлежит Дмитрию Рыболовлеву.

Менеджмент

В среднем не более четырех человек в компании способны выполнять роль гендиректора, показал опрос членов советов директоров компаний из списка Fortune 250. Причем, по их мнению, труднее всего заменить Джеффа Безоса из Amazon.

Студенты бизнес-школ находятся под большим давлением, поэтому среди них растет спрос на курсы по борьбе со стрессом.