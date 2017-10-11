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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Премьер Чехии раскритиковал слова президента Земана о Крыме

09:54 11.10.2017 |

Мир

 Милош Земан и Богуслав Соботка

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка раскритиковал заявление президента страны Милоша Земана о Крыме, сделанное на сессии ПАСЕ в Страсбурге. "Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, у президента не было мандата от чешского правительства", - написал Соботка 10 октября на своей странице в Twitter.

В следующем твите чешский премьер подчеркнул, что Прага выступает за уважение международного права. "Санкции ЕС против России связаны с выполнением минских соглашений, и эти соглашения нельзя отменить", - подчеркнул он.

Земан предложил признать аннексию Крыма свершившимся фактом

Ранее в тот же день президент Чехии выступил за отмену санкций в отношении России, поскольку они не действуют и бьют не по России, а по ЕС. Земан признал, что Крым был аннексирован, но заявил, что это "завершенное дело", а попытки вернуть полуостров могут привести к новой войне в Европе. При этом, как написала на своей странице в Facebook первый зампредседателя Верховной рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, президент Чехии фактически посоветовал Киеву "договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым".
По материалам: Deutsche Welle
 

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