Киберразведка Израиля более двух лет назад обнаружила, что софт Касперского содержит лазейки для кибершпионажа

Специалисты Израиля более двух лет назад обнаружили, что софт Касперского используют около 400 млн человек по всему миру, включая правительственные структуры США, и что в этом ПО есть лазейки для кибершпионажа. После этого Иерусалим уведомил американских коллег об опасности российского вмешательства, пишет со ссылкой на статью в газете The New York Times агентство Reuters.

"И только в прошлом месяце это привело к тому, что Вашингтон приказал удалить с правительственных компьютеров любой софт Касперского", - подчеркнули журналисты.

Киберразведка Израиля, работающая по теме российского сетевого влияния, обнаружила, что в программном обеспечении компании Kaspersky Lab используются хакерские инструменты, которые могли произойти только из лабораторий Агентства нацбезопасности США. После расследования АНБ заявило, что российские власти "на самом деле используют" этот инструментарий.

"В прошлом месяце Разведывательное сообщество США (NIC) завершило составление секретного доклада, которым поделились с союзниками по НАТО, и где речь идет о том, что российское ФСБ имеет "вероятный доступ" в базам данных пользователей Kaspersky и исходному коду. Такой доступ, подчеркнули в NIC, может позволить осуществлять кибератаки против американского правительства, коммерческих и промышленных сетей", - пишет Reuters со ссылкой на статью в The Washington Post.

Пока публично неизвестно, отмечает источник, какие секреты США российские хакеры могли обнаружить, используя софт Касперского, как некий Google-поисковик по данным под грифом "секретно".

На журналистский запрос по теме не ответили ни российское, ни израильское посольства, ни пресс-служба Белого дома или АНБ. В компании Kaspersky Lab в очередной раз заявили, что они "никак не связаны с кибершпионажем на любое правительство, а компания просто оказалась посреди геополитической игры".

Ранее разведка США пришла к заключению, что в прошлом году президент государства-агрессора РФ Владимир Путин приказал провести многовекторную цифровую операцию для того, чтобы помочь республиканскому кандидату Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США. Москва отрицает подобные обвинения.

В 2015 году российские хакеры, по информации источников WSJ, похитили данные о киберзащите АНБ после того, как один из сторонних подрядчиков ведомства принес секретные файлы на свой домашний ПК, на котором был установлен антивирус Лаборатории Касперского. Источник предполагает, что хакеры получили доступ к данным АНБ через это программное обеспечение. О похищении узнали лишь весной 2016 года, а эксперты говорят, что речь идет об одной из наиболее серьезных кибератак последних лет.

В сентябре 2017 года власти США без объяснения причин запретили всем федеральным ведомствам использовать какие-либо программы и продукты из "Лаборатории". В Кремле возмутились. Основатель компании Евгений Касперский неоднократно отрицал причастность к инциденту с АНБ и любому другому факту кибершпионажа в пользу России. Он согласился дать показания в комитете по науке Конгресса США, которые были отложены на неопределенный срок.

В начале октября в Сенате США потребовали провести экстренные слушания о возможном хищении российскими хакерами секретных данных и софта АНБ.