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Вашингтон приступил к отмене плана Обамы по защите климата
07:29 11.10.2017 |
Правительство США дало "зеленый свет" отмене плана Clean Power Plan по выработке экологически чистой электроэнергии, разработанный экс-президентом Бараком Обамой. Во вторник, 10 октября, глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт подписал соответствующий проект постановления. Как заявлялось представителями EPA, план наносит существенный ущерб национальному энергетическому сектору из-за "излишних" предписаний.
Прюитт перед подписанием документа раскритиковал действия администрации Обамы. По его словам, тогдашняя администрация "использовала все возможности и полномочия", чтобы при помощи EPA управлять энергетическим сектором страны и самостоятельно определять тех, кто будет выигрывать и проигрывать от политики по защите климата. "Это неверно", - заметил Прюитт.
Принятый в 2015 году администрацией Обамы Clean Power Plan предусматривает, среди прочего, сокращение к 2030 году на 32 процента выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 2005 года. Инициатива Вашингтона натолкнулась на серьезное сопротивление в штатах, использующих преимущественно энергию, вырабатываемую из угля. Одним из противников плана был сам Прюитт в бытность прокурором Оклахомы. Отмена экологической программы Барака Обамы была одним из важнейших пунктов избирательной кампании Дональда Трампа. В июле Вашингтон объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
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