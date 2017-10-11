Каталония отложила объявление независимости от Испании

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, выступая во вторник, 10 октября, в региональном парламенте, заявил, что Каталония откладывает объявление независимости от Испании.

В своей речи, начало которой было отложено на один час, политик призвал парламент отложить объявление независимости, чтобы деэскалировать ситуацию и провести переговоры с правительством Испании. "Мы не преступники, не сумасшедшие и не путчисты", - заявил Пучдемон, обращаясь к народу Испании.

В то же время глава региональной администрации Каталонии подверг резкой критике центральное правительство в Мадриде. По его словам, оно до сегодняшнего дня отвергало все попытки диалога со стороны Барселоны. "Ответом всегда был радикальный и абсолютный отказ в сочетании с преследованием каталонских учреждений", - отметил Пучдемон. В то же время, по его мнению, "согласие и демократия являются единственным путем" разрешения напряженной ситуации между Мадридом и Барселоной.

Полиция контролирует ситуацию вокруг парламента

Тысячи сторонников независимости собрались возле здания парламента. Речь Пучдемона и происходящее в парламенте транслировались на больших мониторах. Силы правопорядка полностью блокировали парк вокруг законодательного органа. Входы контролируются бронетехникой и полицейскими с автоматическим оружием.

Заседание парламента началось с соболезнования семья погибших в день проведения референдума о независимости. Тогда, 1 октября, в столкновениях со стражами порядка пострадали около 900 человек. Несмотря на противодействие полиции, которая брала штурмом избирательные участки, изымала урны и бюллетени, правительство Каталонии назвало плебисцит состоявшимся. Согласно объявленным данным, в референдуме приняли участие 42,3 процента избирателей (2,26 млн человек), из которых 2 млн проголосовали за независимость.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума, а была инсценировка" и пригрозил лишить ее статуса автономии. В свою очередь Еврокомиссия призвала правительство страны и власти Каталонии к диалогу. Франция и Германия заявили о своей солидарности с Мадридом.