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Турция ограничила поставки продовольствия из России
16:22 10.10.2017 |
Турция вводит новые ограничения на поставки российской сельхозпродукции, рассказал «Ведомостям» директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, с которым этой информацией поделились несколько трейдеров, и подтвердили представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития России. По данным Минсельхоза, информацию об этом российское торгпредство в Турции получило от турецкого посольства в Москве.
Речь идет об обязательном заверении в офисах торгового представительства Турции или его подразделениях в России счетов при поставках пшеницы, подсолнечного масла и гороха, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкое правительственное сообщение. Представители Минсельхоза и Минэкономразвития уточнили, что в перечень сельхозпродукции также попали кукуруза, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, страна происхождения которых - Россия. Новые правила вступили в силу 9 октября, добавили они. По данным Bloomberg, они не касаются уже сделаных отгрузок.
Изменение взаимоотношений с Турцией выглядит так, рассказал «Ведомостям» один из российских экспортеров: новые правила с 9 октября обязывают турецких импортеров представлять в местную таможенную службу заверенный в консульстве Турции в России счет, который выставлен им конечным продавцом российской продукции.
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