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20 самых быстрорастущих городов мира
13:35 10.10.2017 |
Британское издание The Telegraph представило список 20 самых быстрорастущих городов мира.
В частности, рейтинг составлялся на основе данных о росте населения в этих городах, причем в список вошли города с населением по меньшей мере 5 млн жителей согласно данным ООН.
20. Чунцин, Китай
Население: 7,22 млн человек
Годовой прирост: +3,08%
Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц этой категории.
Чунцин - один из крупнейших коммерческих центров Китая. Ведущее место в экономике города занимает промышленность.
Опорными отраслями промышленности являются: химическая, машиностроительная и металлургическая.
Чунцин вместе с городами Шанхай, Чанчунь и Шиянь является крупнейшей базой по производству автомобилей Китая.
19. Тяньцзинь, Китай
Население: 10,92 млн человек
Годовой прирост: +3,09%
Тяньцзинь - один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.
Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае. По прогнозам население будет расти до отметки 14 млн человек.
18. Хайдарабад, Индия
Население: 8,75 млн человек
Годовой прирост: +3,10%
Хайдарабад - город в Южной Индии, административный центр штата Индии Телангана.
Хайдарабад - один из важнейших центров индийской промышленности и торговли.
Развиты легкая (текстильная и кожевенная), пищевая, стекольная, бумажная, табачная и фармацевтическая промышленность, машиностроение (главным образом, железнодорожное, а также станкостроение и производство тяжелого электрооборудования).
17. Шанхай, Китай
Население: 23,42 млн человек
Годовой прирост: +3,11%
Шанхай - крупнейший город Китая и мира по численности населения.
Шанхай - это финансовый и торговый центр Китая.
Исторически Шанхай был очень вестернизированным, и сейчас он вновь все больше берет на себя роль главного центра общения Китая с Западом.
16. Ахмедабад, Индия
Население: 7,19 млн человек
Годовой прирост: +3,13%
Ахмадабад - город на западе Индии, самый большой город штата Гуджарат, один из пяти крупнейших в Индии, образующий седьмую по величине городскую агломерацию.
В городе процветает текстильная промышленность, в связи с чем его иногда называют "Манчестер Востока".
С созданием штата Гуджарат Ахмедабад преобразился из города лачуг и палаток в научно-образовательный, коммерческий и культурный центр штата с возвышающимися небоскребами и торговыми центрами.
15. Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Население: 5,67 млн человек
Годовой прирост: 3,16%
Эр-Рияд - столица Саудовской Аравии. Начиная с 1940-х гг. город стремительно развивается.
Особенно быстро население Эр-Рияда росло во второй половине XX века.
Высочайшее здание города а также всего королевства Бурдж аль-Мамляка.
14. Карачи, Пакистан
Население: 22,12 млн человек
Годовой прирост: 3,17%
Карачи - портовый город на юге Пакистана, административный центр провинции Синд, крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира.
Это главный финансовый, банковский, промышленный и торговый центр Пакистана.
Здесь расположены крупнейшие корпорации страны, развита текстильная и автомобильная промышленность, а также индустрия развлечений, искусства, моды и рекламы; издательская деятельность, разработка программного обеспечения, проводятся медицинские и научные исследования.
Город является крупным центром высшего образования в Южной Азии и в исламском мире.
13. Нанкин, Китай
Население: 6,15 млн человек
Годовой прирост: 3,24%
Нанкин - бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, столица провинции Цзянсу.
В городе развиты такие отрасли промышленности, как станкостроение, турбиностроение, производство электрорадиоаппаратуры, грузовых автомашин, с/х-машиностроение, металлургия, химическая (особенно производство химических удобрений и синтетических волокон), цементная, текстильная и пищевая промышленность.
12. Чэнду, Китай
Население: 10,38 млн человек
Годовой прирост: 3,47%
Чэнду - город субпровинциального значения в юго-западном Китае, в долине реки Миньцзян, административный центр провинции Сычуань.
Чэнду - крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также - важный центр транспорта и связи.
11. Дакка, Бангладеш
Население: 15,67 млн человек
Годовой прирост: 3,6%
В городе расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями.
Имеется производство муслина. Регион, в котором расположена Дакка, специализируется на выращивании джута и риса.
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