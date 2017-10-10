Британское издание The Telegraph представило список 20 самых быстрорастущих городов мира.

В частности, рейтинг составлялся на основе данных о росте населения в этих городах, причем в список вошли города с населением по меньшей мере 5 млн жителей согласно данным ООН.

20. Чунцин, Китай

Население: 7,22 млн человек

Годовой прирост: +3,08%

Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц этой категории.

Чунцин - один из крупнейших коммерческих центров Китая. Ведущее место в экономике города занимает промышленность.

Опорными отраслями промышленности являются: химическая, машиностроительная и металлургическая.

Чунцин вместе с городами Шанхай, Чанчунь и Шиянь является крупнейшей базой по производству автомобилей Китая.

19. Тяньцзинь, Китай

Население: 10,92 млн человек

Годовой прирост: +3,09%

Тяньцзинь - один из четырех городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

Городская зона Тяньцзиня является третьей по величине в континентальном Китае. По прогнозам население будет расти до отметки 14 млн человек.

18. Хайдарабад, Индия

Население: 8,75 млн человек

Годовой прирост: +3,10%

Хайдарабад - город в Южной Индии, административный центр штата Индии Телангана.

Хайдарабад - один из важнейших центров индийской промышленности и торговли.

Развиты легкая (текстильная и кожевенная), пищевая, стекольная, бумажная, табачная и фармацевтическая промышленность, машиностроение (главным образом, железнодорожное, а также станкостроение и производство тяжелого электрооборудования).

17. Шанхай, Китай

Население: 23,42 млн человек

Годовой прирост: +3,11%

Шанхай - крупнейший город Китая и мира по численности населения.

Шанхай - это финансовый и торговый центр Китая.

Исторически Шанхай был очень вестернизированным, и сейчас он вновь все больше берет на себя роль главного центра общения Китая с Западом.

16. Ахмедабад, Индия

Население: 7,19 млн человек

Годовой прирост: +3,13%

Ахмадабад - город на западе Индии, самый большой город штата Гуджарат, один из пяти крупнейших в Индии, образующий седьмую по величине городскую агломерацию.

В городе процветает текстильная промышленность, в связи с чем его иногда называют "Манчестер Востока".

С созданием штата Гуджарат Ахмедабад преобразился из города лачуг и палаток в научно-образовательный, коммерческий и культурный центр штата с возвышающимися небоскребами и торговыми центрами.

15. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Население: 5,67 млн человек

Годовой прирост: 3,16%

Эр-Рияд - столица Саудовской Аравии. Начиная с 1940-х гг. город стремительно развивается.

Особенно быстро население Эр-Рияда росло во второй половине XX века.

Высочайшее здание города а также всего королевства Бурдж аль-Мамляка.

14. Карачи, Пакистан

Население: 22,12 млн человек

Годовой прирост: 3,17%

Карачи - портовый город на юге Пакистана, административный центр провинции Синд, крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира.

Это главный финансовый, банковский, промышленный и торговый центр Пакистана.

Здесь расположены крупнейшие корпорации страны, развита текстильная и автомобильная промышленность, а также индустрия развлечений, искусства, моды и рекламы; издательская деятельность, разработка программного обеспечения, проводятся медицинские и научные исследования.

Город является крупным центром высшего образования в Южной Азии и в исламском мире.

13. Нанкин, Китай

Население: 6,15 млн человек

Годовой прирост: 3,24%

Нанкин - бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, столица провинции Цзянсу.

В городе развиты такие отрасли промышленности, как станкостроение, турбиностроение, производство электрорадиоаппаратуры, грузовых автомашин, с/х-машиностроение, металлургия, химическая (особенно производство химических удобрений и синтетических волокон), цементная, текстильная и пищевая промышленность.

12. Чэнду, Китай

Население: 10,38 млн человек

Годовой прирост: 3,47%

Чэнду - город субпровинциального значения в юго-западном Китае, в долине реки Миньцзян, административный центр провинции Сычуань.

Чэнду - крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также - важный центр транспорта и связи.

11. Дакка, Бангладеш

Население: 15,67 млн человек

Годовой прирост: 3,6%

Дакка - столица и крупнейший город Бангладеш.

В городе расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями.

Имеется производство муслина. Регион, в котором расположена Дакка, специализируется на выращивании джута и риса.