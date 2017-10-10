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Великобритания может выйти из ЕС без договора с Брюсселем
08:01 10.10.2017 |
Правительство Великобритании готовится к выходу из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в британском парламенте. Хотя успех переговоров о Brexit соответствует "фундаментальным" интересам страны, правительство должно "предусмотреть все возможности", приводит слова премьера агентство dpa.
Множество вопросов о дальнейших взаимоотношениях между Лондоном и Брюсселем должны быть решены к концу марта 2019 года, когда Великобритания официально выйдет из состава ЕС. При этом, открывая пятый раунд переговоров, обе стороны демонстрируют нежелание идти на уступки. Переговоры в Брюсселе начались в отсутствие главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.
При этом, выступая в парламенте, Тереза Мэй призвала Брюссель проявить большую гибкость в переговорном процессе. "Лондон предложил новую глубину и особое партнерство между Великобританией и ЕС", - отметила она, указав на подготовленные предложения по торговле и таможенным правилам. Мяч теперь на стороне Брюсселя, заявила британский премьер.
Сначала ясность, потом - вопросы партнерства
Но в ЕС подачу не приняли. "Мяч находится исключительно на половине поля Соединенного Королевства", - заявил представитель Евросоюза. Брюссель продолжает настаивать на четкой последовательности переговоров. Вопросы о новом партнерстве, полагают в ЕС, могут решаться только после получения ясности по поводу выполнения финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем, а также решения ряда существенных вопросов, включая гарантии соблюдения прав проживающих в стране граждан ЕС.
Пятый раунд переговоров продлится до 12 октября и станет последним перед саммитом ЕС (19 - 20 октября), на котором должны быть подведены предварительные итоги переговоров по Brexit.
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