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Google нашла доказательства вмешательства России в выборы президента США
17:15 09.10.2017 |
Компания Google обнаружила доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с расследованием, проводимым интернет-гигантом.
В корпорации, в частности, установили, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации через Google, Youtube, Gmail и рекламную сеть DoubleClick. Как пишет американское издание, в ходе расследования Google выяснилось, что эти объявления исходили не из уже известной, аффилированной с Кремлем "фабрикой троллей", размещавшей политическую рекламу на Facebook во время президентской кампании. Данное обстоятельства, по мнению The Washington Post, доказывает, что российские усилия по распространению дезинформации в интернете оказались куда серьезнее, чем полагали ранее.
В поисках доказательств
По информации издания, Google обнаружила "российский след" на своих платформах, анализируя информацию, полученную от Twitter. Сервис микроблогов предоставляет разработчикам платный доступ ко всей базе сообщений, размещенной в сети, начиная с 2006 года. В результате в Google смогли связать некоторые российские аккаунты в Twitter с аккаунтами, которые использовали сервисы Google для приобретения и размещения политически ориентированной рекламы.
Google начал расследование в связи с давлением американского Конгресса на IT- компании, требовавшего определить, как российские агенты использовали социальные медиа, онлайн-рекламу и другие интернет-инструменты, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года. В корпорации пока не комментируют утверждения The Washington Post.
16 сентября компания Facebook сообщила, что обнаружила и удалила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. Они были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.
28 сентября Twitter объявил о блокировке свыше 200 учетных записей в связи с расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США.
1 ноября руководство Facebook и Twitter дадут показания перед комитетом американского Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Получит ли подобное приглашение Gоogle пока неизвестно.
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