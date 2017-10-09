Активы суверенного фонда благосостояния Китая CIC в августе превысили $900 млрд

Общая сумма активов Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation, CIC), суверенного фонда благосостояния страны, к концу августа превысила $900 млрд, сообщает агентство "Синьхуа".

Китайский госфонд занимает второе место по объему активов в мире, уступая лишь Государственному пенсионному фонду Норвегии, который в сентябре впервые достиг отметки $1 трлн.

По словам главы CIC Ту Гуаншао, по сравнению с другими финансовыми структурами "самое большое преимущество CIC в том, что нас поддерживает китайский рынок".

"Рост корпорации в следующие 10 лет будет зависеть от ее усилий по инвестированию в экономическую трансформацию Китая", - сказал Ту Гуаншао, добавив, что CIC стремится связывать бизнес и рынки как в Китае, так и за его пределами.

Фонд CIC был основан в 2007 году, сумма первоначального капитала составляла $249 млрд. В 2016 году прибыль CIC от инвестиций составила 6,2% ($75,3 млрд), в основном благодаря вложениям в недвижимость за пределами Китая.

