Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 октября 2017 года

Политика

Около 20 стран под давлением США ограничили дипломатические и экономические связи с Северной Кореей в последние месяцы.

Сотни тысяч людей в Барселоне устроили в воскресенье марш, выступая против отделения от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон находится под давлением. Даже коллеги по политической партии призывают его не провозглашать независимость в одностороннем порядке.

США и Турция прекратили выдавать неиммиграционные визы гражданам друг друга. Это произошло после того, как на прошлой неделе Анкара арестовала турецкого сотрудника генконсульства США, подозревая его в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом. Анкара считает, что Гюлен стоит за прошлогодней попыткой госпереворота в стране.

Куба - один из немногих оставшихся союзников Венесуэлы. Поэтому американские, европейские и другие дипломаты хотят это использовать и надеются, что Гавана поможет добиться смены власти в Венесуэле.

Экономика

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за исследование того, как психология влияет на экономическое поведение людей.

Мировая экономика продолжит уверенно расти в 2018 г., но Великобритания и Россия могут отстать от других стран, показывают опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Федеральная резервная система США (ФРС), ЕЦБ и другие ведущие центробанки теперь ужесточают денежную политику на фоне восстановления мировой экономики, но риски, включая низкую инфляцию, остаются.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что в мире может возникнуть новый финансовый кризис из-за политики центробанков. По его мнению, из-за нее могут возникнуть и лопнуть пузыри.

Инвестиции в расширение Панамского канала, которое обошлось в $5 млрд, оправдывают себя. Судоходные компании направляют все больше кораблей с грузом для США через него, а не через Суэцкий канал.

Индустрия

США - крупнейший в мире экспортер мусора, идущего на переработку. При этом большую часть американского пластика и макулатуры покупает Китай. Но теперь Пекин ограничивает их импорт, так как у него и собственного мусора достаточно.

Пентагон взял под свой контроль снижение стоимости программы закупки истребителей F-35 у Lockheed Martin и ее партнеров.

Автомобили

Крупные комплектующие электромобилей Tesla Model 3 в начале сентября производились вручную, а не на автоматическом конвейере, утверждают знакомые с ситуацией люди. С этим может быть связано то, что Tesla выпустила лишь 260 таких электромобилей в III квартале.

Финансы

Михаил Задорнов, который должен воглавить «ФК Открытие», рассказал FT, что бывшие владельцы банка могут быть вынуждены вернуть активы, которые были заложены в качестве обеспечения по взятым в банке кредитам, если это потребуется для его рекапитализации.

Котировки акций Barclays продолжают падать, и у инвесторов возникают вопросы относительно стратегии гендиректора Джеса Стэйли, который расширяет инвестбанковский бизнес.

У гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана и председателя наблюдательного совета Пауля Ахляйтнера есть разногласия по поводу крупнейшего акционера банка - китайского конгломерата HNA Group. По словам источников, Крайан не хочет иметь никаких дел с HNA, что не нравится Ахляйтнеру, который и помог привлечь конгломерат.

Две многомиллионные сделки по покупке домов, в которых приняли участие гендиректор Guggenheim Partners Марк Уолтер и топ-менеджер инвесткомпании Александра Курт, вызвали беспокойство у сотрудников и клиентов. Некоторые клиенты обеспокоены возможным конфликтом интересов на фоне слухов о том, что между Уолтером и Курт есть личные отношения.

В октябре произошли некоторые из самых известных падений фондовых рынков. Но зачастую этот месяц был спокойным для инвесторов. Об этом свидетельствуют графики, отражающие ситуацию с 1900 г.

Технологии

Alphabet в конце прошлой недели получила разрешение властей США на то, чтобы с помощью гигантских воздушных шаров восстановить мобильную связь в Пуэрто-Рико. Но компании еще нужно найти готового сотрудничать с ней оператора.

Компании, которые стали жертвами хакерских атак, часто подозревают, что их могли совершить конкуренты, а не обычные киберпреступники.

Медиабизнес

Совет директоров киностудии Weinstein Co. уволил ее сооснователя Харви Вайнштейна, вокруг которого разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам и актрисам.

Потребительский рынок

Дорогие бренды, например Swatch, не хотят продавать свои товары через онлайн-платформу Amazon. Они требуют от компании активнее бороться с подделками и хотят, чтобы цены на их товары оставались высокими.

Walmart, чтобы повысить свою конкурентоспособность в борьбе с Amazon, намерена упростить процесс возврата товаров.

Конкуренты Uber в Париже пытаются отобрать у сервиса рыночную долю. Так, стартап Chauffeur Privé сейчас привлекает инвестиции в размере 50 млн евро.

Гендиректор Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер рассказал в интервью FT о том, как он расширил бизнес компании за рубежом с помощью поглощени.

Инвестор-активист Нельсон Пелтц, который хочет получить место в совете директоров Procter & Gamble по итогам голосования акционеров во вторник, рассказал FT, почему ему не нравится нынешняя структура компании.

Нельсон Пелтц хочет, чтобы Procter & Gamble больше сосредоточилась на нишевых брендах.

Менеджмент

Инженеры и архитекторы теперь могут использовать сенсоры для измерения качества воздуха и уровня температуры и освещения, чтобы строить офисы, в которых производительность сотрудников была бы высокой.