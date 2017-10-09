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Трамп разругался с влиятельным сенатором Коркером
07:42 09.10.2017 |
Президент США Дональд Трамп обменялся оскорблениями с сенатором-республиканцем Бобом Коркером, усугубив и без того прохладные отношения еще с одним влиятельным однопартийцем.
Трамп назвал главу комитета по внешним связям Боба Коркера "голосом против", а также политиком, лишенным смелости и в значительной степени ответственным за "ужасающую" сделку с Ираном.
Коркер ответил, что Белый дом превратился в "дом по уходу за взрослыми". (В США распространены подобные разновидности дома престарелых, куда можно устроить нуждающегося в уходе члена семьи, в том числе на день или на несколько часов, пока остальные на работе - прим. Би-би-си).
Еще в прошлом году президент рассматривал кандидатуру Коркера на пост госсекретаря, но с тех пор отношения между ними явно охладели.
Аналитики полагают, что воскресная тирада Трампа, возможно, была вызвана тем, что на прошлой неделе Коркер поддержал госсекретаря Рекса Тиллерсона, что также было воспринято как выпад против президента.
СМИ цитировали слова Коркера о том, что Тиллерсон был невероятно расстроен, потому что не получал поддержки, которую государственный секретарь должен получать.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон якобы прилюдно назвал Дональда Трампа болваном и что после этого ему грозит отставка.
В среду Тиллерсон опроверг слухи о том, что собирается уходит со своего поста.
В прошлом месяце Коркер объявил, что не будет добиваться переизбрания на выборах в сенат в следующем году. Он был убежденным сторонником соглашения 2015 года с Ираном, направленным на прекращение разработок Тегераном ядерного оружия.
Трамп неоднократно критиковал эту сделку и, как ожидается, на следующей неделе заявит о ее отмене.
В серии твитов президент написал: "Сенатор Боб Коркер умолял меня поддержать его переизбрание в Теннесси. Я сказал "НЕТ", и он снялся (сказав, что не сможет победить без моей поддержки)... Он также хотел стать государственным секретарем, я сказал: "НЕТ, СПАСИБО". Он ведь в значительной степени несет ответственность за ужасающую сделку с Ираном!.. Следовательно, я имею все основания ожидать, что Коркер будет голосом против и встанет на пути нашей замечательной повестки дня. Пороху не хватило выдвинуться!"
Коркер написал в ответ: "Жаль, что Белый дом стал домом по уходу за взрослыми. Кто-то, очевидно, пропустил свою смену этим утром".
Ранее два однопартийца уже схлестывались в августе, когда сенатор подверг критике реакцию президента на столкновения между белыми сторонниками экстремизма и антифашистскими демонстрантами в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.
Трамп в ответ твитнул, что Коркер боится снова выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы.
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