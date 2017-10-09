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Трамп добивается ужесточения требований к иммигрантам
07:35 09.10.2017 |
Администрация президента США Дональда Трампа в воскресенье, 8 октября, направила в Конгресс список требований, касающихся изменения иммиграционной политики. Эти требования могут сорвать усилия по защите от депортации сотен тысяч молодых иммигрантов, которые были незаконно привезены в США в детском возрасте.
Меры, которых добиваются в администрации Трампа, направлены на ограничение выдачи семейных грин-кард для супругов и несовершеннолетних детей граждан США, а также жителей, на законных основаниях пребывающих на территории США. Предлагается и создание "системы баллов" для иммигрантов. Белый дом также хочет увеличить пошлину на пограничных переходах, облегчить депортацию членов банд и несопровождаемых детей, пересмотреть систему предоставления убежища и нанять дополнительно десять тысяч сотрудников иммиграционной службы.
Демократы против иммиграционных предложений Трампа
Дональд Трамп дал Конгрессу шесть месяцев, чтобы найти замену для программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), на два года защищающую от депортации молодых жителей США, незаконно ввезенных в страну в раннем детстве. В США таких молодых людей называют "мечтателями" (dreamers). Инициированная при прошлом президенте страны Бараке Обаме программа защитила сотни тысяч "мечтателей" от депортации и позволила им продолжить легально работать в стране.
Представители Демократической партии выступают против большинства предложений Трампа. В совместном заявлении лидер палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказали, что список требований "выходит за пределы разумного" и "не представляет никакой попытки пойти на компромисс". В Демократической партии список требований назвали "анафемой для "мечтателей", для иммигрантского сообщества и для подавляющего большинства американцев".
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