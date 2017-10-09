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США приостановили выдачу виз в Турции
07:29 09.10.2017 |
Представительства США в Турции временно остановили обработку запросов на получение виз. Как сообщило в воскресенье, 8 октября, американское посольство в Анкаре, основанием для подобной меры названы "недавние события", которые заставляют правительство США усомниться в безопасности своего персонала в Турции. При этом введенное ограничение коснется туристов и бизнесменов, но не распространяется на эмиграционные запросы.
Предположительно в американском диппредставительстве имеют в виду задержание турецкого служащего в консульстве США в Стамбуле. Мужчина, который, по данным турецких официальных органов, был связан с движением гюленистов, был задержан в минувшую среду, 4 октября, в связи с подозрением в "шпионаже" и подготовке госпереворота. В американском посольстве назвали обвинения беспочвенными.
Через несколько часов после объявления американских властей Анкара в качестве ответного шага объявила о прекращении выдачи турецких виз американцам во всех дипломатических представительствах в США.
Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Вашингтона экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, если США намерены добиться освобождения америакнского пастора Эндрю Брансона, заключенного в тюрьму почти год назад. Брансона также обвиняют в принадлежности к движению гюленистов. Эрдоган считает Гюлена главным организатором неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.
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