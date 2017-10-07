Согласно исследованиям Deutsche Bank финансовые кризисы происходят все чаще, становясь почти нормой современной жизни

И несмотря на то, что кризисы трудно предугадать, становится понятно, что приближается очередной шок, который вполне могут спровоцировать крупные центробанки мира.

Исследование немецких банков на развитых рынках использует этот критерий для определения финансового кризиса: в сравнении с предыдущим годом падение фондовых рынков составило 15%, снижение иностранной валюты - 10%, падение облигаций - 10%, рост инфляции составил 10%.

Растущая частота финансовых кризисов

Deutsche Bank утверждает, что кризисы становятся все более частыми после падения Бреттон-Вудской системы, которая после Второй мировой войны фиксировала обменные курсы и в основном привязывала их к цене на золото. Это закончилось в 1970-х гг., когда США отменили привязку доллара к желтому металлу.

Как считают стратеги из франкфуртского кредитора, фиатная система денежных переводов приводит к росту дефицита бюджета, более высоким долгам, глобальным дисбалансам и более нестабильным рынкам. В то же время банковские правила ослаблены. В США эта отрасль может столкнуться с меньшими ограничениями и со сниженным контролем всего через 10 лет после последнего мирового кризиса.

Разработчики политики после Бреттон-Вудской системы имеют достаточно гибкости, чтобы выпустить столько денег, сколько необходимо, и смягчить финансовый кризис. Однако, по данным Deutsche Bank, это также может стать основой для следующего потенциально большого кризиса, что более вероятно, потому что проблема перешла в другую часть финансовой системы. ФРС, Банк Японии и ЕЦБ сейчас имеют активы на сумму свыше $13 трлн на своих балансах по сравнению с менее чем $4 трлн в 2007 г., по данным Yardeni Research.

Современные рамки позволяют поднимать потолок долга: глобальный госдолг приближается к 70% ВВП - самый высокий показатель после Второй мировой войны по сравнению с менее чем 20% в 1970-х гг., по данным Deutsche Bank. В США за последние 60 лет годовой бюджетный дефицит сократился.

"Мы считаем, что это делает нынешнюю глобальную экономику особенно подверженной циклу бумов, спадов, интенсивного вмешательства, восстановления и повторного цикла. Нет естественного момента, когда снижение излишков оправдано ограничением по созданию кредита", - отмечают в Deutsche Bank.

Так откуда ждать следующий кризис? Deutsche Bank говорит, что есть много вещей, о которых стоит побеспокоиться. В Италии наблюдается огромное долговое бремя, хрупкая банковская система и дисфункциональное правительство. В Китае может быть пузырь на рынке недвижимости, и уже давно здесь наблюдается рост госдолга.

Популистские политические партии могут нарушить мировой порядок в том виде, в котором мы к нему привыкли.

Но одна из наиболее очевидных проблем заключается в том, как снизить беспрецедентные балансы центробанка на фоне рекордно высокого госдолга в мирное время, в то время как доходность облигаций находится на критически низких процентных ставках. Стратеги банка "вполне уверены", что скоро появится еще один финансовый шок, который будет повторяться, до тех пор пока мир не определится с более стабильными финансовыми рамками.