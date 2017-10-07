Мэй обсудит Брекзит с британским бизнесом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайший понедельник встретится с представителями британского бизнеса и банковского сектора. Главная тема обсуждения - как добиться "успешного Брекзита".

На встрече бизнес-консультативного совета будет присутствовать руководство банков HSBC и Morgan Stanley, представители консалтинговой компании EY, а также бизнесмены, представляющие компании Balfour Beatty, Vodafone, Aston Martin, Nestle и другие.

Обсуждать вместе с предпринимателями пути оптимального выхода Великобритании из Евросоюза будут также министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр по международной торговле Лиам Фокс.

На прошлой неделе завершился четвертый раунд переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Участникам дискуссий не удалось пока найти ответ ни на один из трех ключевых вопросов по выходу Великобритании из Евросоюза.

До сих пор непонятно, какие финансовые обязательства возьмет на себя Лондон, нет информации о будущих внешних границах Евросоюза в Ирландии. Никто также пока не может ответить четко на вопрос о правах граждан ЕС в Великобритании после выхода страны из объединения. Чего ожидать британцам на территории Евросоюза после Брекзита, также все еще неясно.

Самым трудноразрешимым остается вопрос о финансовых обязательствах Великобритании. Представители ЕС считают, что страна в рамках Брекзита должна будет заплатить десятки миллиардов евро. Дэвид Дэвис в ходе переговоров так и не дал понять, сколько британцы готовы предоставить европейцам денег.

В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления во Флоренции рассказала, какими она видит отношения с Евросоюзом после Brexit. В первую очередь она успокоила всех словами о том, что британцы настроены на плавный выход из ЕС. Согласно обещаниям Мэй Великобритания выполнит все взятые на себя обязательства и продолжит делать взносы в общеевропейский бюджет вплоть до 2020 г. Как писали "Вести. Экономика", британцы рассчитывают, что это предложение заинтересует Брюссель, так как в этом случае ему не нужно будет пересматривать текущие рамки бюджета или повышать взносы для оставшихся членов ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предлагает двухгодичный переходный период по окончании процесса Brexit в 2019 г. В это время страна продолжит жить по правилам ЕС и хотела бы иметь неограниченный доступ на европейский рынок.

23 июня 2016 г. британцы проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза, что потрясло финансовые рынки. Официальные переговоры между представителями Великобритании и ЕС начались в июне этого года, вскоре после того, как партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лишилась большинства в парламенте, набрав меньше половины голосов на выборах.

У лидеров Великобритании и ЕС есть чуть более полутора лет, чтобы согласовать сделку, которая затем будет вынесена на голосование в Европарламенте. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза между Лондоном и Брюсселем возобновятся 9 октября.