Лагард: рост мировой экономики набирает обороты

Мировая экономика набирает силу и продолжает самое широкое восстановление с начала десятилетия, несмотря на то что такие проблемы, как неравенство, угрожают нарушить структуру общества, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Обновленный глобальный прогноз, который МВФ представит на следующей неделе, вероятно, будет "еще более оптимистичным", сказала Лагард, выступая в Институте управления имени Кеннеди при Гарвардском университете в четверг.

10 октября МВФ обнародует доклад "Перспективы развития мировой экономики" в ходе своих ежегодных совещаний в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Как сообщали "Вести.Экономика", в июле фонд прогнозировал, что мировая экономика вырастет на 3,5% в этом году и на 3,6% в 2018 г.

"Циклический подъем" в инвестициях и торговле стран с развитой экономикой, особенно в Европе и Японии, обеспечивает более сильный, чем ожидалось, рост, отметила Лагард. По ее словам, рост в США будет "выше тренда" в этом и в следующем годах, хотя прогнозы изменчивы, отчасти из-за меняющихся перспектив налоговых реформ.

Почти три четверти мира "переживает подъем" с точки зрения валового внутреннего продукта, и конечным результатом этого является самое широкое ускорение глобального роста с начала десятилетия, отмечают в МВФ.

Азиатские развивающиеся рынки во главе с Китаем и Индией остаются сильными, в то время как перспективы стали "немного ярче" в других странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах, включая экспортеров сырьевых товаров в странах Африки к югу от Сахары и в Латинской Америке, сообщила Лагард.

"Мы видим, как пробивается солнце, - отметила глава МВФ. - Но это не ясное небо".

Она предупредила, что мировая экономика сталкивается с рядом угроз: от высоких уровней задолженности во многих странах до быстрого расширения кредитования в Китае и "чрезмерного принятия рисков" на финансовых рынках. Сохраняющиеся низкие темпы роста с момента финансового кризиса 2008 г. усилили проблему неравенства, обнажая "длительную слабость" в способности мира адаптироваться к технологическим изменениям и глобальной интеграции, пояснила Лагард.

Тем не менее более оптимистичные перспективы задают позитивный тон для совещаний МВФ на следующей неделе, на которых соберутся министры финансов и представители центробанков 189 стран-членов фонда. Их может порадовать тот факт, что президент США Дональд Трамп не выполнил большинство своих торговых угроз, таких как обещания ввести тарифы на иностранную сталь и наказать компании, которые размещают производство за рубежом. Однако усилия США по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и торгового соглашения с Южной Кореей все еще продолжаются.

Центральным банкам следует четко донести свои планы и поднять ставки до более нормальных уровней, чтобы избежать рыночных потрясений и ужесточения финансовых условий, которые могут подорвать восстановление, предупредила Лагард. Страны со здоровыми государственными финансами, такие как Германия и Южная Корея, должны инвестировать больше в свои экономики, добавила она.

По словам главы МВФ, страны должны стремиться к повышению производительности, что в свою очередь повысит заработную плату за счет таких шагов, как сокращение бюрократизма и увеличение расходов на исследования, развитие и инфраструктуру.