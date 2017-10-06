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Саудовская Аравия и Россия заключили многомиллиардную сделку в сфере ВПК
09:19 06.10.2017 |
Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках ракетных систем С-400, сообщил в четверг, 5 октября, телеканал Al-Arabiya. Это произошло во время официального визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Кремль. По данным СМИ, речь идет о сделке на сумму свыше 3 млрд долларов.
Газета "Коммерсант" пишет в пятницу, 6 октября, со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что Саудовская Аравия может купить не менее четырех дивизионов системы ПВО С-400 "Триумф" на сумму около 2 миллиардов долларов.
Также стороны подписали меморандум о покупке и локализации в Саудовской Аравии продукции военного назначения. Так, например, саудиты намерены организовать у себя лицензионное производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения.
Кроме того, президент России и король Саудовской Аравии заключили ряд сделок в различных сферах, в том числе в энергетике, поставках продовольствия и исследовании космоса. По итогам встречи Владимир Путин принял приглашение Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.
Эр-Рияд традиционно считается близким союзником Вашингтона, однако в последнее время его отношения с Москвой углубились, пишет агентство AFP. Обе страны поддерживают работу в рамках ОПЕК по сокращению добычи нефти.
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