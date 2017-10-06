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Суд в Испании заблокировал заседание парламента Каталонии
08:13 06.10.2017 |
Конституционный суд Испании заблокировал назначенное на понедельник заседание парламента Каталонии в попытке предотвратить возможное провозглашение независимости региона.
Ранее премьер-министр страны Мариано Рахой предостерег каталонское правительство от объявления независимости в одностороннем порядке.
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон говорил о том, что может пойти на этот шаг на очередной сессии регионального парламента.
Постановление Конституционного суда, принятое в четверг, поддержало не иск правительства в Мадриде, а заявление в суд от Социалистической партии Каталонии, которая выступает против независимости.
Объявление региональным парламентом независимости автономии, говорится в постановлении суда, нарушило бы права членов парламента от этой партии.
Более ранее постановление этого же суда, направленное на предотвращение воскресного референдума, было проигнорировано лидерами Каталонии. Это постановление стало ответом на иск правительства в Мадриде, которое назвало референдум незаконным.
Каталонские социалисты получили почти 13% голосов на выборах 2015 года; в составе регионального парламента партия имеет 13 мест из 135.
Организаторы референдума, состоявшегося 1 октября, сообщили, что в нем приняли участие 2,2 млн человек, то есть 42% избирателей.
Из них 90%, по данным каталонских властей, проголосовали за независимость. Окончательные результаты пока не объявлены.
Появлялись сообщения о фальсификациях на некоторых избирательных участках.
Эскалация кризиса
* 1 октября: Каталония проводит референдум о независимости, несмотря на позицию центрального правительства и решение Конституционного суда; глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявляет, что сторонники независимости одержали победу;
* 2 октября: Еврокомиссия заявляет, что считает референдум незаконным, а независимая Каталония не может быть членом ЕС;
* 3 октября: В телевизионном обращении король Испании Фелипе VI заявляет, что организаторы референдума проявили неуважение к власти и нарушили конституцию;
* 4 октября: Карлес Пучдемон утверждает, что независимость автономии будет провозглашена в ближайшие дни; Мадрид называет это шантажом;
* 5 октября: Премьер-министр Испании Мариано Рахой призывает каталонских лидеров воздержаться от провозглашения независимости. Конституционный суд запрещает парламенту автономии провести заседание в понедельник.
В четверг крупный испанский банк Sabadell принял решение о переносе своего юридического адреса из Барселоны в Аликанте. Его головной офис и сотрудники останутся в Барселоне.
Другой банк, CaixaBank, также зарегистрированный в Барселоне, как сообщается, рассматривает аналогичный шаг. Это гарантирует, что банки останутся в еврозоне и под наблюдением Европейского центрального банка.
Гамбит Рахоя
Катя Адлер, европейский редактор Би-би-си, Мадрид
Мариано Рахой известен своим терпением и сдержанностью в период политических кризисов. Он скорее технократ, а не яркий политик. До сих пор такая позиция оправдывала себя. Рахой не только сохраняет свою популярность среди избирателей - его контроль над центральным правительством Испании остается безусловным.
Но проблема Каталонии чревата для него большим политическим риском. Его кажущаяся инертность на этой неделе подвергается всё более сильной критике со стороны левых сил, которые хотят, чтобы премьер-министр начал диалог с каталонскими сепаратистами, а также со стороны правого лагеря, который призывает его к немедленным действиям, роспуску каталонского правительства и введению прямого правления. Испанцы называют это "ядерным вариантом".
В четверг Рахой подтвердил о более серьезном ущербе, если каталонские сепаратисты пойдут на одностороннее провозглашение независимости. За этим последовало решение Конституционного суда, запретившее созыв заседания парламента автономии в понедельник.
Сепаратисты не раз игнорировали подобные решения в прошлом. Но Рахой надеется, что среди каталонских партий, выступающих за независимость (а среди них есть умеренные и радикальные силы) произойдет раскол, который ослабит их решимость.
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