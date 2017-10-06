Интернет по-северокорейски: зачем КНДР российский провайдер

Северокорейские граждане далеки от понятия "серфинг в интернете". Посмотреть видео на YouTube, зайти в социальную сеть Facebook или поиграть в онлайн-игру - все это недоступно для обычных граждан КНДР. Что говорить, если власти Северной Кореи требуют регистрировать в полиции даже персональные компьютеры. А пойманному за просмотром пиратских DVD-дисков с южнокорейскими мыльными операми человеку грозит провести остаток жизни в исправительной колонии.

Для чего же тогда интернет в КНДР?

Суррогат для народа Северной Кореи

В большинстве случаев граждане Северной Кореи не имеют представления о том, что такое интернет. В особенности сельское население и люди, чей уровень жизни находится за чертой бедности. Но в столице КНДР - Пхеньяне - и в некоторых крупных городах северокорейцы с высоким служебным статусом расскажут вам о "Кванмёне" - официальном интернете Северной Кореи.

Визуально он напоминает интернет 90-х годов. А на самом деле "Кванмён" не что иное, как закрытая, изолированная от интернета сеть. Специальный комитет копирует, исправляет и проводит цензурную ревизию сайтов, после чего выгружает это в "Кванмён". По разным оценкам, количество сайтов доходило до 5 тысяч. Однако в 2016 году крупнейшая компания веб-хостинга в интернете GitHub развеяла эти предположения. Оказалось, что в "домашней сети" северокорейского интернета находилось не более 28 сайтов. Среди них кулинарные, учебные, спортивные и новостные сайты. Работает все это на пиратском программном обеспечении Microsoft, и подключиться к сети можно через телефонную линию. Скорость подобного "двойника" всемирной сети весьма низкая.

Чтобы получить доступ даже к такому интернету, человек должен иметь официальное разрешение на владение компьютером или воспользоваться несколькими компьютерными лабораториями в правительственных или учебных заведениях. Но пользоваться компьютерами можно только по специальным пропускам.

Зачем тогда интернет в КНДР

Однако, есть в Северной Корее и настоящий интернет. Пользоваться им - большая привилегия. Доступ в сеть в КНДР до 2 октября 2017 года предоставлялся лишь одной китайской компанией China Unicom и ограничивался несколькими сотнями соединений на всю страну.

Эта совсем небольшая сеть подвергается постоянным хакерским атакам. Так, в декабре 2014 года интернет в КНДР полностью "лег". Инцидент связывают с "местью" американских спецслужб за взлом - якобы северокорейскими хакерами - серверов компании Sony Pictures Entertainment. Компания Sony готовилась тогда к выпуску комедии "Интервью", действие которой происходит в КНДР и использует образ лидера государства - Ким Чен Ына. Правительство КНДР осудило выпуск фильма, а потом кто-то взломал сервера, где хранился материал фильма, и попытался удалить картину. Тогдашний президент США Барак Обама обвинил Северную Корею во взломе и нанесении ущерба компании Sony и пообещал отомстить КНДР. Через несколько дней интернет в Северной Корее по странным обстоятельствам пропал.

Теперь Северная Корея увеличила свои шансы на обладание стабильным интернетом: 2 октября российская компания "ТрансТелеКом" (ТТК) начала поддерживать трафик из Северной Кореи, тем самым став вторым провайдером КНДР.

Однако директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что сенсации здесь нет: КНДР получала интернет от ТТК ранее, но трафик страны нельзя было отделить от общего трафика компании. По мнению эксперта, речь идет о коммерческих отношениях. "КНДР была подключена к Интернету через ТТК давно, этому контракту 7 лет, если не больше. Только автономной системы (AS) у КНДР своей не было. До этого трафик Северной Кореи находился в адресном пространстве ТТК и был виден как трафик компании. Это нельзя было обнаружить, пока КНДР не получила свою собственную AS и стала видна миру не как ТТК, а как Северная Корея", - рассказала Левова.

Компания ТТК в комментариях для издания "Ведомости" подтвердила наличие контракта с Северной Кореей с 2009 года. По словам представителя ТТК, их услуги не попадают в перечень услуг и товаров, поставка которых ограничивается решением СБ ООН от 11.09.2017. Также в компании заявили, что в случае обнаружения недобросовестного и неправомерного использования ресурсов ТТК может приостановить действие контракта. Однако новость о сотрудничестве российской государственной компании с Северной Кореей привлекла внимание многих международных СМИ.

Киберпреступность как способ пополнить казну

Американская компания FireEye, специализирующаяся в сфере сетевой безопасности, считает, что подобное подключение необходимо Северной Корее для киберпреступности. Об этом компания заявила агентству Bloomberg. С развитием ядерной программы КНДР к стране начали применяться более жесткие экономические санкции, а значит Северная Корея не может вести полноценную торговлю с другими государствами, из-за чего страна становится еще беднее, чем прежде.

Также FireEye предполагает заинтересованность Северной Кореи в криптовалюте - отсюда и желание увеличить свой интернет-трафик. На официальной странице FireEye отмечается, что специалисты фирмы выявили три атаки на южнокорейские биржи криптовалют, которые проходили с мая по июль, и все они связаны с северокорейскими хакерами.

Американская компания интернет-технологий Recorded Future 17 мая зафиксировала добычу криптовалюты в крупных масштабах на территории Северной Кореи. Так как доступа к интернету у обычных граждан нет, компания сделала предположение, что этим занимается правительство КНДР. Курс биткоина (одной из криптовалют) вырос в 4 раза по сравнению с началом года, поэтому биткоин стал таким привлекательным для желающих легко обогатиться, и Северная Корея, похоже, не стала исключением.

Заинтересованность криптовалютой объясняется ее конфиденциальностью - Северная Корея может продолжать торговать продуктами анонимно, получая за это биткоины, конкретного получателя которых никто не сможет отследить. Не случайно США упомянули криптовалюту в новом санкционном пакете, касающемся Ирана, России и КНДР, предполагая возможность использования криптовалюты в обход санкций. Однако проследить за соблюдением такой запретительной меры будет сложно.