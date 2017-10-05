В ЕС будет создана Европейская прокуратура

В ЕС будет создана новая структура, дискуссии о которой шли уже несколько лет. В четверг, 5 октября, депутаты Европейского парламента проголосовали за учреждение прокуратуры ЕС, которая будет заниматься, в частности, неправомерным использованием бюджетных средств Евросоюза и трансграничными махинациями с НДС в крупных масштабах. Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне.

По планам, Европейская прокуратура откроется в 2020 году в Люксембурге, в его создании будут участвовать 20 стран ЕС, включая Германию. Каждая страна направит в ведомство по одному прокурору. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

Министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал создание Европейской прокуратуры. По его словам, национальные и европейские меры по уголовному преследованию в будущем станут более эффективными.

В июле Европарламент выпустил директиву, определяющие перечень преступлений, которые будут находиться в ведении Европейской прокуратуры. Данный список может быть дополнен, в частности, терроризмом.