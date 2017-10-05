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США и Южная Корея возобновляют торговые соглашения
10:18 05.10.2017 |
Высшие американские и корейские официальные лица в торговле смогли достичь договоренности по поводу внесения изменений в торговое соглашение между двумя странами, которое ранее раскритиковал Дональд Трамп.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр торговли Кореи Ким Хен Чжон встретились в Вашингтоне и начали процесс внесения поправок в соглашение, известное как Соглашение о свободной торговле США и Кореи, которое снизило тарифы между двумя странами и установило ряд коммерческих правил.
Ни одна из сторон не указала, какие изменения будут предприняты в отношении пакта, известного как Korus.
"Сейчас я с нетерпением ожидаю активизации взаимодействия с Кореей в кратчайшие сроки для решения проблем реализации, а также для скорейшего вступления в силу поправок, которые приведут к справедливой, взаимной торговле", - говорится в заявлении Лайтхайзера.
"В результате обсуждений обе стороны разделяли понимание необходимости внесения изменений в соглашение о свободной торговле для дальнейшего укрепления взаимной выгоды", - отмечается в заявлении министерства торговли Кореи.
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