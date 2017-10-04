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США вышлют 15 кубинских дипломатов из-за "акустических атак"
07:33 04.10.2017 |
США высылают 15 сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне после серии предполагаемых "акустических атак" в американской дипмиссии в Гаване. Об этом сообщается во вторник, 3 октября, в пресс-релизе на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.
Кубинские дипломаты обязаны покинуть США в течение одной недели. Одновременно Вашингтон решил сократить штат американского посольства в Гаване. "Пока кубинское правительство не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет сокращено до персонала экстренной помощи, чтобы свести к минимуму число дипломатов, подверженных риску", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья назвал действия Вашингтона "необоснованными и неприемлемыми".
Направленное звуковое воздействие
9 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване.
"У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", - отмечала Нойерт. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Гавана отвергла эти обвинения США и пообещала помощь в расследовании ситуации.
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