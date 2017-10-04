Финансовые новости
- |
- 04.10.17
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Каталония намерена объявить независимость "в ближайшие дни"
07:20 04.10.2017 |
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью Би-би-си, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней.
В своем первом интервью после воскресного референдума он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги "к концу этой - началу следующей недели".
На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемон ответил, что это было бы "ошибкой, которая изменит все".
Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.
Ранее, король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошел не признанный ни Мадридом, ни Евросоюзом референдум о независимости, сопровождавшийся столкновениями его участников с силами правопорядка.
По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.
В телеобращении к народу Филипп VI заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.
Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконным, а его проведение свидетельствует о неприемлемом недостатке лояльности со стороны руководителей региона.
Всеобщая забастовка
Во вторник профсоюзы объявили о проведении в Каталонии всеобщей забастовки. Протестующие блокировали основные дороги в Каталонии, что привело к транспортным заторам на многих направлениях.
Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.
Профсоюзы сообщили, что прекратил работу также морской порт Барселоны. Практически не работает городское метро.
Аэропорт Барселоны пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.
Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения референдума в минувшее воскресенье.
Голосование и беспорядки
Голосование еще до его начала признал незаконным конституционный суд Испании, но тем не менее в нем приняли участие - по данным региональных властей - около 2,2 млн человек.
По сообщениям корреспондентов, после того как полиция блокировала участки для голосования, активисты раздавали бюллетени на улицах всем желающим.
Во время проведения голосования произошли столкновения между полицией и активистами. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.
Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.
Сейчас политические лидеры пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава правительства Каталонии заявил о необходимости нового соглашения с Мадридом о статусе региона, однако правительство Испании во главе с Мариано Рахоем заявило о возможном лишении Каталонии статуса автономии.
Представители каталонских властей заявляют, что за независимость региона выступили почти 90% жителей, проголосовавших в воскресенье. Однако явка оказалась ниже, чем ожидалось - всего 42%, что ослабляет позиции Пучдемона на возможных переговорах с Мадридом о статусе Каталонии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киевский рынок недвижимости стал постепенно оживать
|Почему раскололась "Самопомич"?
|Почему Тимошенко и Оппоблок вяло протестовали против пенсионной реформы
|Курс доллара на межбанке неумолимо идет вверх
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|США вышлют 15 кубинских дипломатов из-за "акустических атак"
|Каталония намерена объявить независимость "в ближайшие дни"
|Банк Англии: Brexit создает риски для кредитования
|ЕС утвердил новые правила торговли с Китаем
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 октября 2017 года
|Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровавым в истории США
Это интересно
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн
|Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей
|Facebook ужесточит проверку рекламы из-за скандала с объявлениями из России
|Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска
|Суд разрешил ФБР не раскрывать подробности об инструменте для взлома iPhone
|Налог на криптовалюту: Где и сколько надо платить за операции в биткоинах
|SEC выдвинула обвинения против двух ICO