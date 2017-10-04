Банк Англии: Brexit создает риски для кредитования

Brexit создает риски для способности британских компаний брать займы в европейских банках и клиринговым компаниям, которым, возможно, придется переехать из Лондона, когда Британия выйдет из состава ЕС, заявили в Банке Англии.

На банки еврозоны и другие страны ЕС приходилось только 10% кредитования британских компаний, говорится в документе комитета по финансовой политике Банка Англии после последнего заседания, которое прошло 20 сентября.

Сейчас такие компании могут работать в качестве филиалов, но в будущем им может понадобиться стать полноценными дочерними компаниями после Brexit, а этот процесс может занять много месяцев.

"Риск нарушения оптовых банковских услуг в Великобритании оказался несколько выше, чем считалось ранее, учитывая, что ряд компаний ЕЭЗ (Европейской экономической зоны), чьи филиалы находятся в Великобритании, были недостаточно сконцентрированы на решении этой проблемы", - говорится в заявлении комитета.

Служба пруденциального надзора Банка Англии призывала компании к улучшению своего планирования на случай непредвиденных обстоятельств. По словам исполнительного директора службы Сэма Вудса, он ожидает 130 заявок на лицензии от филиалов.

Евросоюза ранее опубликовал проект закона, согласно которому клиринг некоторых деноминированных в евро транзакций должен быть перенесен из Лондона в города блока после Brexit. Власти Британии уже высказали свое недовольство этим документом.