Финансовые новости
- |
- 04.10.17
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банк Англии: Brexit создает риски для кредитования
18:00 03.10.2017 |
Brexit создает риски для способности британских компаний брать займы в европейских банках и клиринговым компаниям, которым, возможно, придется переехать из Лондона, когда Британия выйдет из состава ЕС, заявили в Банке Англии.
На банки еврозоны и другие страны ЕС приходилось только 10% кредитования британских компаний, говорится в документе комитета по финансовой политике Банка Англии после последнего заседания, которое прошло 20 сентября.
Сейчас такие компании могут работать в качестве филиалов, но в будущем им может понадобиться стать полноценными дочерними компаниями после Brexit, а этот процесс может занять много месяцев.
"Риск нарушения оптовых банковских услуг в Великобритании оказался несколько выше, чем считалось ранее, учитывая, что ряд компаний ЕЭЗ (Европейской экономической зоны), чьи филиалы находятся в Великобритании, были недостаточно сконцентрированы на решении этой проблемы", - говорится в заявлении комитета.
Служба пруденциального надзора Банка Англии призывала компании к улучшению своего планирования на случай непредвиденных обстоятельств. По словам исполнительного директора службы Сэма Вудса, он ожидает 130 заявок на лицензии от филиалов.
Евросоюза ранее опубликовал проект закона, согласно которому клиринг некоторых деноминированных в евро транзакций должен быть перенесен из Лондона в города блока после Brexit. Власти Британии уже высказали свое недовольство этим документом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Развал "Оппоблока". Новинский начал новую игру для Путина
|Рада приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа с 2018 года
|Рада приняла закон, запускающий судебную реформу
|Ругаются с первого дня. Удастся ли Порошенко забрать Нацгвардию у Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк Англии: Brexit создает риски для кредитования
|ЕС утвердил новые правила торговли с Китаем
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 октября 2017 года
|Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровавым в истории США
|Facebook ужесточит проверку рекламы из-за скандала с объявлениями из России
|Джон Хербст: Россия проиграет войну Украине в течение десяти лет
Это интересно
|SEC выдвинула обвинения против двух ICO
|Хакеры Crooks взломали серверы Microsoft для майнинга Monero
|SpaceX предлагает за полчаса долететь из Нью-Йорка в Париж
|Opel переведут на французские моторы
|Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 г. - на 12,5%
|Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
|"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"