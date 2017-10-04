ЕС утвердил новые правила торговли с Китаем

Европейский союз утвердил новые правила защиты от дешевого китайского импорта, завершив тем самым 18-месячные споры по поводу торговых отношений с Пекином, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Европейский союз и многие другие торговые партнеры Китая обсудили вопрос о том, следует ли рассматривать Китай как "рыночную экономику", что, по словам Пекина, он заслужил по праву к концу 2016 года, через 15 лет после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

После переговоров с правительствами ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией было решено, что новые правила ЕС теперь будут относиться ко всем странам ВТО одинаково, но будут делаться исключения для случаев "рыночных искажений", таких как чрезмерное вмешательство государства в экономику страны, условие, установленное для Китая.

Евросоюз начал консультации по этому поводу в начале 2016 года и провел исследование, собрав более 5 тыс мнений о том, как стоит реагировать на жалобы по поводу торговых отношений с Китаем.

По словам источников, после ряда неудачных попыток Европейская комиссия, государства ЕС и законодатели смогли преодолеть существующие разногласия.

В сентябре 2001 года рабочая группа ВТО по Китаю утвердила все документы по присоединению этой страны к организации. В 2016 году истек срок действия 15-й статьи о вступлении Китая в ВТО, в результате члены организации получили возможность прибегать к методам создания таможенных барьеров в отношении ряда китайских товаров.

Китай настаивает на признании его рыночной экономикой, чтобы партнеры страны не могли применять антидемпинговые и антисубсидийные меры в отношении китайской продукции.