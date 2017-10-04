Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 октября 2017 года

Политика

По оценкам Facebook, около 10 млн человек видели рекламу, оплаченную подозрительными российскими аккаунтами перед и после президентских выборов в США. Но компания предупредила, что масштаб их активности мог быть больше.

Власти Испании и Каталонии действуют осторожно после референдума о независимости региона. Президент Каталонии Карлес Пучдемон не собирается делать заявлений об отделении от Испании по крайней мере несколько дней, чтобы посмотреть, каким будет следующий шаг Мадрида. Также он попросил ЕС о помощи в переговорах с Мадридом.

В Каталонии сторонники независимости, компании и транспортные службы устроили во вторник забастовку в знак протеста против применения силы испанской полицией во время референдума.

Во главе борьбы за независимость Каталонии от Испании стоит Карлес Пучдемон, которого критики часто называют «случайным» президентом региона.

Правительство Венгрии усиливает критику в адрес миллиардера Джорджа Сороса и ЕС перед выборами в апреле. Со следующего понедельника 8 млн граждан страны получат опросники, в которых Сорос обвиняется в создании плана по наводнению Европы иммигрантами.

Экономика

Фунт стерлингов остается одной из мировых резервных валют, несмотря на Brexit. Мнения специалистов по поводу перспектив британской валюты различаются.

Британские пенсионные фонды, стараясь повысить доходность инвестиций и не брать лишнего риска, начинают активно вкладывать в инфраструктуру. В борьбе за аэропорты, ветряные электростанции и пр. они присоединяются к суверенным инвестфондам и другим крупным институциональным инвесторам.

Индустрия

Джефф Иммелт ушел с поста председателя совета директоров General Electric на несколько месяцев раньше запланированного срока. Его место займет новый гендиректор Джон Флэннери.

Власти ЕС хотят создать в Европе консорциум, похожий на Airbus, чтобы он стал одним из мировых лидеров в разработке аккумуляторов для электромобилей. В октябре они проведут саммит с участием ведущих европейских компаний и автопроизводителей.

Автомобили

Fiat Chrysler отзывает более 700 000 кроссоверов в Северной Америке из-за проблем с тормозами. Дефект связан с отзывом, который был у концерна три года назад.

Tesla выпустила лишь 260 вместо запланированных 1500 электромобилей Model 3 в III квартале. Хотя компания утверждает, что у нее нет серьезных проблем с их производством.

Китай стал крупнейшим в мире рынком электромобилей благодаря методичному подходу правительства, которое предоставляет отрасли субсидии и другую поддержку.

Энергоресурсы

Опрошенные WSJ инвестбанки ухудшили прогноз цен на нефть пятый месяц подряд из-за беспокойства по поводу избытка предложения.

Total намерена продолжать разрабатывать гигантское газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Хотя есть риск, что США выйдут из соглашения об ограничении ядерной программы Ирана и снова введут санкции против страны. Кроме того, компанию интересует российский проект «Арктик СПГ-2».

BP экспериментирует с блокчейн в попытке эффективнее торговать нефтью и газом.

Финансы

Россия пользуется наибольшей популярностью у фондов, инвестирующих в акции на развивающихся рынках. Ей удалось обойти Индию, которая долго была их фаворитом.

Goldman Sachs думает заняться торговлей биткойнами и другими криптовалютами. Пока крупные банки сторонятся биткойнов из-за их использования в незаконной деятельности.

Американские банки теперь взимают рекордную комиссию за снятие наличных в банкоматах. За последние 10 лет ее размер вырос более чем на 50%.

Ужесточение денежной политики Федеральной резервной системы США может помешать росту депозитов в банках, из-за чего конкуренция между ними вырастет, предупреждают участники отрасли.

Финансовые регуляторы США запросили у платформы Coinbase информацию об обвале криптовалюты Ether. В июне ее стоимость рухнула, а затем восстановилась до нормального уровня в течение 10 секунд.

Технологии

Венчурный инвестор Майкл Джексон предупредил, что его отрасль может оказаться в стороне из-за роста популярности ICO как способа привлечения капитала стартапами.

Желающие получить инсайдерскую информацию хакеры ищут наиболее уязвимые цели в финансовом секторе, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Этим можно объяснить, что хакеры атаковали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а не банки, которые повысили свою безопасность.

Медиабизнес

Facebook и Google подверглись критике за показ фейковых новостей про стрельбу в Лас-Вегасе. Это произошло из-за недостатков в работе их алгоритмов.

Американская киноассоциация в результате проведенного аудита выяснила, что китайские кинотеатры обманывают ее, занижая цифры доходов от проката американских фильмов. Делается это с помощью занижения данных об аудитории и продажах билетов, закрытых киносеансов. В 2016 г. данные были занижены на 9%, что соответствует недополученным шестью ведущими киностудиями США $40 млн.

Потребительский рынок

Два инвестора Uber призывают совет директоров компании проголосовать во вторник против предложения наделить всех акционеров одинаковым правом голоса. Цель этой инициативы - ограничить влияние экс-гендиректора Трэвиса Каланика, но оно коснется и других ранних акционеров.

Крупнейшие табачные кампании начинают в США масштабную рекламную кампанию на ТВ и в газетах. Чтобы окончательно завершить судебные тяжбы, начатые еще 20 лет назад, они по решению суда будут размещать сообщения, «корректирующие» их рекламные заявления прошлых лет, в которых они вводили в заблуждение клиентов относительно влияния табака на здоровье.