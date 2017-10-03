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USA Today сообщает о сокращении финансирования ИГ на 90%
08:02 03.10.2017 |
Нефтяные доходы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сократились на 90% за последние 2 года. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на статистику коалиции. Если в 2014 г. сырьевые доходы ИГ достигали максимума и составляли $50 млн в месяц, то сейчас террористы получают менее $4 млн в месяц от добычи в Ираке и Сирии.
В 2015 г. помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэл Глейзер оценивал ежемесячный доход ИГ от торговли нефтью в $40 млн. Это позволяло организации оплачивать услуги боевиков из расчета по $1000 в месяц. Сообщалось, что террористы продавали нефти прямо на контролируемых ими месторождениях, где добывалось 34 000-40 000 баррелей в день. За 2015 г. доходы от нефтяной контрабанды оценивались в $450-500 млн.
Нефть составляла около половины доходов террористов. Также серьезный доход террористам приносили грабеж и вымогательство. «Потеря половины их доходов означает много», - отметил аналитик из Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблер. Доходы сокращаются пропорционально контролируемой боевикам территории.
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