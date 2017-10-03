Россия предоставила КНДР канал подключения к интернету

Российская телекоммуникационная компания «Транстелеком» предоставила Северной Корее второй канал для подключения к сети Интернет, заявил эксперт компании FireEye Брюс Боланд (Bryce Boland) в интервью изданию Bloomberg.

До настоящего времени досуп Северной Корее в интернет обеспечивала только китайская государственная компания China United Network Communications Ltd. Однако Китай в последнее время подвергается все большему давлению со стороны США из-за сотрудничества с КНДР.

Наличие альтернативного канала через Россию предоставляет Северной Корее больше возможностей и снижает вероятность давления США на какую-либо страну для отключения КНДР от интернета, отметил Боланд. В свою очередь, России это предоставляет возможность вести наблюдение за северокорейским трафиком для лучшего понимания намерений КНДР.

Эксперты из FireEye подтвердили наличие нового соединения, проанализировав таблицы маршрутизации, контролирующие куда именно будет отправлен трафик. По словам Боланда, дополнительный канал может увеличить пропускную способность Северной Кореи более чем в два раза.

Ранее исследователи из FireEye сообщили о хакерских атаках на по меньшей мере три южнокорейские криптовалютные биржи. Как полагают исследователи, атаки были инициированы правительством Северной Кореи для обхода экономических санкций со стороны ООН.

«Транстелеком» - дочерняя компания ОАО «РЖД», входит в пятерку крупнейших поставщиков услуг связи. Компания управляет оптоволоконной сетью, которая проходит по железнодорожным линиям и простирается от Владивостока до Санкт-Петербурга.