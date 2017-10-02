В 2016 году в Европе была продана недвижимость на сумму €37 млрд

Согласно исследованию компании Catella, посвященному жилой недвижимости Европы, в 2017 году этот показатель может увеличиться до €39 млрд.

Причинами постоянного роста продаж являются урбанизация, наличие капитала, миграция и демографическая ситуация, пишет Market Watch. «Это подчеркивается тем, что азиатские инвесторы были активны на континентально-европейском рынке впервые в 2016 году. Несколько фондов инвестируют в Испанию, пенсионные фонды Великобритании и Германии вкладывают в Нидерланды, 40% жилой недвижимости Берлина продается французским, скандинавским и финским покупателям», - говорит руководитель группы исследований в Catella Томас Бейерл.

Анализу подверглись 75 европейских городов. В результате голландским городам Амстердаму, Утрехту и Роттердаму был присвоен уровень «метрополии» в отношении инвестиций в жилую недвижимость. За ними следуют Хельсинки, Копенгаген, Лондон и Манчестер. Мальме, Стокгольм и Вена также находятся на высоких строчках рейтинга («дойные коровы»). Манчестер, Осло, Стокгольм, Лондон и Хельсинки классифицируются аналитиками как «звезды». Рим, Порту и Сарагоса - «новички» в отношении инвестиций в жилую недвижимость.

«Наличие инвестиций на рынке жилой недвижимости сейчас и в будущем будут важнее, чем поиск идеальной возможности для выхода на рынок», - отмечает Томас Бейерл.