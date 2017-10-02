Биткоин стал частью геополитического арсенала КНДР

Северная Корея неожиданно для многих стала активным пользователем криптовалют. Вполне возможно, что именно в этой стране мы увидим "криптовалютный ренессанс", который ждали от Китая.

На фоне последних новостей из Северной Кореи о том, что США, судя по всему, объявили войну, учитывая их военное позиционирование и риторику Дональда Трампа, из отчета FireEye 11 сентября становится понятно, что КНДР вскоре начнет добывать кое-что еще, кроме угля.

Рост напряженности заставляет Северную Корею искать новые средства для достижения своих экономических и оборонных целей, а после усиления кибератак на южнокорейские биржи обмена криптовалют, вполне возможно, что Северная Корея рассматривает биткоин как средства хеджирования против геополитических потрясений или даже средство пренебрежения санкциями.

Северная Корея имеет ограниченный доступ к нефти из-за усиления санкций и нулевого объема доказанных запасов, однако, страна не лишена ресурсов. Южнокорейские оценки предполагают, что страна владеет редкоземельными металлами на триллионы долларов.

К ним относятся железная руда, цинк, медь, графит, золото, серебро, магнезит, а также уголь и серебро, стоимостью примерно $9,7 трлн. Кроме того, и с нефтью все не так плохо, запасы для разработки достаточны, хотя необходимы деньги и оборудование.

Однако усиленный воинственный настрой Северной Кореи снижает надежду на восстановление горнодобывающего сектора страны. По мере того как Северная Корея становилась все более агрессивной, ООН начала вводить запреты на экспорт металла в стране. И в этом году, после начала испытаний вооружений, ООН повысила ограничения, в том числе ввела свежие запреты на экспорт угля, железа и железной руды, Китай вскоре последовал этому примеру.

Теперь Северная Корея имеет очень ограниченный доступ к импорту или экспорту почти всех сырьевых товаров.

Многие страны ввели даже более жесткие финансовые санкции в отношении Северной Кореи, поскольку активизировалось глобальное давление. Япония и Китай приостановили все операции в Северной Корее, а во вторник, 26 сентября США ввели санкции, нацеленные на северокорейские финансовые учреждения, выступающих в качестве представителей банков страны в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Поэтому неудивительно, что Ким Чен Ын ищет альтернативное решение ситуации, которым, похоже, станут криптовалюты.

Режиму Ким Чен Ына, безусловно, не чужда реальности криптовалют. В период между 2013-2015 годами страна взламывала южнокорейские биржи обмена биткоин, каждый месяц извлекая примерно 100 млн вон (около $90 тыс.) в биткоинах. Кроме того, страна была связана с Lazraus Group, которая, как сообщается, стояла за WannaCry, в результате которой оказалось заражено более 200 тыс. компьютеров в 150 странах.

Таким образом, столкнувшись с запретом на экспорт угля, Северная Корея, возможно, нашла применение для своего наиболее богатого ресурса - биткоин-майнинга.

Recorded Future, исследовательская компания, поддерживаемая Google Venture и In-Q-Tel (компания, финансируемая ЦРУ), опубликовала отчет о северокорейской интернет-активности, включая и факт начала майнинга биткоинов пользователями 17 мая.

Присцилла Мориучи из Recorded Future пояснила: «Мы не смогли определить объемы биткойнов, которые они могут генерировать за определенный период времени. Мы зафиксировали активность». Мориучи добавила, что у разведывательной компании были две гипотезы относительно того, кто осуществляет деятельность: первая из них - группа, связанная с правительством, а другая - физическое лицо, имеющее доступ к Интернету.

Мориучи отметила, что можно предположить связь с высокопоставленными чиновниками режима Ким Чен Ына. Из-за ограниченного доступа к Интернету в Северной Корее и, особенно, из-за отсутствия дорогостоящего оборудования, необходимого для достижения такого успеха, вполне вероятно, что правительство сыграло значительную роль в майнинге, отмеченном Recorded Future and In- Q-Tel.

Крупнейший торговый партнер Северной Кореи и фактический лидер в мире биткойнов, Китай, также может сыграть определенную роль в этой истории.

Основатель биткойн NYC Meetup Джонатан Мохан отметил: «Меня не удивило бы, если бы гипотетически Северная Корея имела бы деловые отношения с Китаем, который не хотел бы покупать биткойн у них, а затем просто распространял бы его на китайский рынок».

Интересно, что эта новость появилась сразу после того как китайское давление коснулось криптовалют, а многие из его основных бирж планируют закрыться в конце месяца.

«Северная Корея, использующая эти технологии, не такая уж уязвимая для санкций, что может повысить власть самого биткоина. Идет игра в кошки-мышки, это всего лишь тип новых технологий, которые разведывательное сообщество США должно изучить и понять», - отметил Яя Фануси, бывший аналитик по борьбе с терроризмом ЦРУ.

Учитывая геополитическую ситуацию, за ходом развития событий необходимо будет следить максимально пристально.