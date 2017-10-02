Австралия ужесточает условия покупки недвижимости для инвесторов

Западная Австралия - последний штат, объявивший о введении ограничений для инвесторов в местную недвижимость. Отныне жилье для нерезидентов будет стоить на 4% дороже, пишет Global Property Guide. Нововведение распространяется как на частных лиц, так и на корпорации и тресты. Оно вступят в силу с 1 января 2019 года. Сбор будет оплачиваться в дополнение к обычной пошлине за передачу имущества.

Новый Южный Уэльс (NSW) уже удвоил надбавку к гербовым сборам - с 4 до 8%. Данный штат привлекает инвесторов больше всего. Следом за ним идет штат Виктория. Там иностранцам придется платить пошлину в размере 7%.

В Новом Южном Уэльсе ставка налога составляет теперь в общей сложности 13,5% (5,5% пошлины + 8% надбавки). Кроме того, при покупке недвижимости необходимо будет заплатить надбавку к земельному налогу в размере 2%.

На фоне жалоб на «дома призраков» (пустующее жилье) федеральное правительство также объявило, что иностранные собственники будут обязаны вносить ежегодную плату в случае, если жилье будет пустовать или не будет сдано в аренду в течение как минимум шести месяцев в году. Данная мера побудит владельцев сдавать жилье по доступной цене, если они не намерены проживать там сами, считают чиновники.

Согласно данным австралийской переписи, более чем один из 10 домов в стране не занят. За последние пять лет количество «домов призраков» возросло на 19% в Мельбурне и на 15% в Сиднее.

По мнению экспертов рынка, жилищный сектор Австралии нуждается в снятии ограничений для иностранных покупателей.