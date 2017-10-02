Трамп: переговоры с КНДР - пустая трата времени

Президент Дональд Трамп заявил своему госсекретарю, что тот понапрасну теряет время, пытаясь вступить в переговоры с Пхеньяном о ядерной программе КНДР.

"Побереги энергию, Рекс, мы будем делать то, что нужно сделать", - написал Трамп в своем твите после того как выяснилось, что Вашингтон наладил прямой канал связи с Пхеньяном.

В минувшую субботу Рекс Тиллерсон дал понять о существовании такого канала, добавив, впрочем, что Северная Корея не слишком заинтересована в диалоге.

В последние недели и месяцы США и КНДР выступали с всё более резкими заявлениями в адрес друг друга.

США требуют от Пхеньяна прекращения разработки ядерного и ракетного оружия.

За последний год Пхеньян провел несколько испытаний баллистических ракет, а 3 сентября взорвал на полигоне миниатюрный водородный заряд, которым может быть оснащена межконтинентальная ракета, способная, по утверждению властей КНДР, достичь территории США.

Однако попытки наладить диалог между двумя странами, видимо, противоречат подходу самого президента Трамп к этой проблеме.

В воскресенье он написал в своем твите: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному государственному секретарю, что он понапрасну теряет время на попытки вести переговоры с маленьким человеком-ракетой..."

Дональд Трамп не впервые публично одёргивает высших членов своей собственной администрации.

В августе он заявил, например, что вооруженные силы США находятся в полной боевой готовности для конфликта с Северной Кореей, всего через несколько часов после того как министр обороны попытался снизить напряженность, заявив, что дипломатические усилия дают свои плоды.

Так и сейчас: всего сутки назад Рекс Тиллерсон дал понять, что американские должностные лица имеют каналы связи с Пхеньяном, несмотря на резкую риторику руководства с обеих сторон.

Когда ему задали вопрос о том, готова ли Северная Корея сесть за стол переговоров, госсекретарь ответил: "Мы ищем разные возможности, и поэтому не теряем надежды".

Впрочем, позднее он признал, что на этом пути пока не достигнуто особого прогресса.

Рекс Тиллерсон говорил об этом с журналистами, которые сопровождают его в поездке в Китай, в программе которого - встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами.

Китай является самым крупным торговым партнером КНДР.

На прошлой неделе китайские власти распорядились о закрытии на своей территории всех северокорейских организаций в рамках новых санкций ООН, введенных в отношении КНДР.