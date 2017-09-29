S&P: долг Китая вырастет на 77% к 2021 году

Общий долг Китая может возрасти на 77% до $46 трлн к 2021 г., и усилия страны по ограничению корпоративных заимствований принесли "пока только предварительные результаты", заявило S&P Global Ratings.

В то время как темпы роста долга замедляются, они по-прежнему превышают темпы экономического роста, что означает, что высокие кредитные риски могут "постепенно увеличиваться", предупредило рейтинговое агентство.

"Недавняя активизация усилий правительства по ограничению корпоративных заимствований может стабилизировать тенденцию финансовых рисков в течение ближайших нескольких лет, - написал кредитный аналитик Кристофер Ли, которого цитирует Bloomberg. - Но мы по-прежнему прогнозируем, что рост кредитования останется на уровне, который будет постепенно усиливать финансовый стресс".

На прошлой неделе S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1999 г., указав на риски растущего долгового бремени, и пересмотрело прогноз с "негативного" до "стабильного".

Министерство финансов Китая заявило, что решение S&P было "ошибочным" и не учитывало фундаментальные экономические факторы и потенциал развития второй по величине экономики в мире и что правительство полностью способно поддерживать финансовую стабильность.

В отдельном докладе в пятницу S&P сообщило, что стремление Китая ограничить корпоративные заимствования, вероятно, не принесло устойчивых результатов, поскольку ему не хватает конкретных целей и временных рамок для сокращений. Корпоративный долг, включая механизмы финансирования местных органов власти, в прошлом году вырос на 5% до $14,5 трлн и является самым высоким среди крупных экономик - на уровне 134% ВВП, отметило S&P.

Государственные предприятия являются основными заемщиками, уточнило S&P, добавив, что упор на поддержание стабильности способствует осторожной выработке политики и склонности к статус-кво, приоритетом которого является экономический рост.

"Без решительных действий цели Китая по сокращению долга в корпоративном секторе не будут достигнуты в течение ближайших одного-двух лет, - написал Ли. - Китай допускает сохранение рисков недобросовестного поведения, предоставляя косвенную или даже прямую поддержку государственным предприятиям с высокой задолженностью. Немногие государственные предприятия и их менеджмент развиваются путем добровольного стимулирования финансовой дисциплины и низкой долговой нагрузки, когда государственная политика направлена на поощрение роста, масштаб и глобальные рейтинги China Inc.".