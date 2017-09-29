Налоговая революция США: что обещает Трамп?

Спустя почти год после победы Трампа на выборах одним из ключевых его обещаний, данных избирателям, оставалось "сокращение налогов", самое крупное со времен Рейгана. Это, по словам Трампа, "революционное изменение, выиграют от которого в первую очередь работники среднего класса.

Это будет самая низкая ставка подоходного налога для предприятий малого и среднего бизнеса за последние 80 лет".

Изменения в корпоративных налогах

20%-я ставка корпоративного налога. Впервые Трамп публично отказался от одного из своих самых ранних предвыборных обещаний: ставка корпоративного налога в 15%.

Бюджетная арифметика, требуемая для ставки в 15%, оказалась слишком трудной, поэтому несколько более высокая ставка стала начальной ставкой. Нынешняя ставка составляет 35%.

25%-я ставка для компаний, использующих сквозное налогообложение.

Вместо того чтобы платить налоги по индивидуальной ставке при получении прибыли от бизнеса, люди, которые владеют собственным бизнесом, будут использовать сквозное налогообложение. В плане также говорится, что будут рассмотрены правила, позволяющие не облагать налогом по этой ставке личный доход.

Ранее Мнучин предположил, что могут существовать ограничения на то, к каким типам предприятий будет применен этот показатель: он может применяться только к производителям товаров, а не к компаниям, ориентированным на услуги.

Отмена ряда накладных расходов, отраслевых стимулов и многое другое. Здесь есть ряд деталей, но в плане предусмотрена модернизация налоговых льгот для бизнеса.

Единовременный налог на репатриацию активов.

Все зарубежные активы от компаний, принадлежащих США, будут считаться репатриированными и облагаться налогом по единовременной более низкой ставке - это предназначено для возвращения корпоративной прибыли из-за рубежа. Неликвидные активы, такие как недвижимость, будут облагаться налогом по более низкой ставке, чем денежные средства или их эквиваленты, а платежи будут распределены с течением времени.

В плане нет точного показателя, официальные лица указали, что ставка может составить около 10%.

Изменения налоговой структуры для физических лиц

Нижняя ставка индивидуального налога составляет 12%. В плане указаны три налоговых разряда, самый низкий составит 12%.

Это станет небольшим ударом для тех, кто выплачивает налоги по нижней ставке, которая сейчас составляет 10%. В настоящее время, скорее всего, сюда будут включены физические лица, которые платят по ставке 15%.

Средняя налоговая категория составит 25%. Доходы в этой категории не указаны.

Верхняя ставка индивидуального налога составит 35%. Текущая максимальная ставка составляет 39,6%.

Возможность четвертой, более высокой категории. Из-за того что Трамп настаивает на том, что налоги для самых богатых американцев не сокращаются, в плане предлагается возможность четвертой налоговой категории по ставке выше 35%, которая будет применяться к налогоплательщикам с самым высоким уровнем дохода.

Более высокие стандартные вычеты. Чтобы избежать повышения налогов для тех, кто в настоящее время входит в налоговый разряд в 10%, стандартные вычеты по всем налогам увеличатся до $12 тыс. для физических лиц (по сравнению с $6350) и $24 тыс. для супружеских пар (по сравнению с $12 700).

Отмена большинства подробных отчислений. Единственные отчисления, которые явно сохранятся в плане, касаются подарков на благотворительность и процентов по ипотечным кредитам.

Рост пособий Child Tax Credit. Проект Иванки Трамп, предложение заключается в том, чтобы сделать возмещаемыми первые $1 тыс. по child tax credit и увеличить уровень дохода, по которому кредит будет поэтапно погашен.

Смутные обещания о пенсионных накоплениях и других вычетах. Разделы плана относятся к пенсионным сбережениям и другим "положениям", но деталей пока мало.

Ликвидация вычетов на местном уровне и на уровне штата. Этот вычет позволяет людям вычитать из своего федерального налогового счета то, что они платят в налогах на уровне штата и на местном уровне.

Большинство людей, которые принимают эти вычеты, являются более богатыми американцами в демократических штатах: около трети бенефициаров находятся в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии.

Отмена налога на недвижимость. Названный в плане "налог на наследство", он относится только к унаследованным активам в размере $5,49 млн или более в 2017 г. Очень немногие домохозяйства платят налог на недвижимость, и это уже давно стало целью для республиканцев.

Дьявол в деталях

Как всегда, есть ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это всего лишь предложение. Оно должно пройти еще ряд рассмотрений, переговоров, прежде чем окончательный законопроект будет одобрен палатой. Он отправится в сенат, где будут внесены изменения и проведено голосование. Если он пройдет сенат, он вернется в палату, где законопроект будет согласован и затем передан президенту для подписания.

Предложенный законопроект скорее всего, будет сильно отличаться от окончательного варианта.

Во-первых, как заявляет Комитет за ответственный федеральный бюджет: "Налоговые льготы не должны раздаваться, как конфеты на Хэллоуин. Чтобы экономика росла, их так или иначе придется возмещать. И согласно деталям этого плана бюджет недополучит от $2 трлн до $2,5 трлн".

Сокращение налогов в нынешних условиях - это рецепт краткосрочного экономического роста на фоне вялого долгосрочного роста.

И, не имея деталей того, за чего будут возмещены эти сокращения налогов, план можно воспринимать не более чем как фискальную фантазию.

И прежде чем перейти к налоговой реформе, необходимо рассмотреть вопрос самого бюджета. Без бюджета на 2018 г. невозможно принимать законопроект по налоговой реформе, требующий "согласования", подразумевающего одобрение большинства в 51 голос против требуемого в настоящее время большинства в 60 голосов согласно правилам сената.

Принятие бюджета было трудной задачей за последние 8 лет, учитывая, что правительство в настоящее время работает под другой длящейся резолюцией до декабря этого года.

Дебаты по бюджету будут достаточно трудными с угрозами правительства "отключить" ежегодное событие. Но некоторые члены Республиканской партии предложили объединить еще одну попытку отмены Obamacare с одобрением законопроекта по налоговой реформе на 2018 г. Это еще более усложнит задачу. Более того, если и будет одобрена какая-либо версия налогового законопроекта, это, скорее всего, займет гораздо больше времени, чем ожидалось.

Уже сейчас демократы стремятся отступить от предложенного законодательства.

"Если эта структура касается среднего класса, то Trump Tower - это жилье среднего класса", - заявил сенатор Рон Виден.

"Это обойдется в $5-7 трлн, и у них нет надежного плана для его реализации... Если они не смогут оплатить это, дефицит и госдолг вырастет еще больше..." - отметил сенатор Чак Шумер.

"Налоговая реформа сделает здравоохранение лакомым кусочком пирога", - заявил отставной сенатор Боб Коркер.

Вот почему нет основной части налогового законодательства, принятого с момента вступления Рональда Рейгана в должность.

Экономические результаты, вероятно, разочаруют. Налоговые ставки могут иметь значение в краткосрочной перспективе, особенно при выходе из рецессии, поскольку они освобождают капитал для продуктивных инвестиций, в то время когда требуется восстановление экономического роста и требуемого уровня спроса.

Однако в конечном итоге именно направление и тенденция экономического роста способствуют росту занятости. Причина, по которой мы говорим "направление и тенденция", заключается в том, что, как видно на примере вертикальной синей пунктирной линии, начиная с 1980 г. направление и тенденция экономического роста в США изменились к худшему.

Кроме того, сокращение налогов Рейгана было уместным из-за экономического, фискального фона, который диаметрально противоположен сегодняшней ситуации.

Попутные ветра, вызванные первоначальным дерегулированием, привлечением потребителей и снижением процентных ставок и инфляции, обеспечили огромный попутный ветер для роста прибыльности корпораций. В приведенной ниже таблице показан рост госдолга с момента президентства Рейгана по сравнению с последующим экономическим ростом и налоговыми ставками.

Конечно, как отмечалось, рост уровня задолженности является реальным препятствием для долгосрочного экономического роста. Когда 75% вашего текущего федерального бюджета направляется на получение пособий и обслуживание долга, для расширения экономического роста практически не остается средств.

"Попутные ветра", которыми пользовался Рейган, теперь являются "встречным ветром" для Трампа, поскольку экономический бум 80-х и 90-х гг. действительно был не более чем иллюзия, вызванная долгами, которая теперь вернулась обратно домой. Налоговые льготы не снизят дефицит.

Сенатор Пит Туми, республиканец от штата Пенсильвания, член финансового комитета, заявил, что растущая экономика позволит компенсировать сокращение налогов, добавив, что план был финансово ответственным.

Однако это убеждение ошибочно. CRFB отмечает: "Учитывая сегодняшние рекордные уровни госдолга..., налоговая реформа, которая лишь увеличит этот долг, скорее всего, замедлит, а не улучшит долгосрочный экономический рост".

Фактически, с тех пор как Рейган впервые снизил налоги в 80-х гг., как рост ВВП, так и дефицит двинулись только в одном направлении - ниже.

Истинное бремя для налогоплательщиков - это государственные расходы, потому что долг требует будущих процентных выплат из будущих налогов. Из-за уровня задолженности, а затем и роста дефицита, экономический рост обременен утечкой доходов от производственных инвестиций, которые идут на обслуживание долга.

Хотя снижение ставок корпоративного налога, безусловно, поможет предприятиям потенциально увеличить прибыль, есть большая вероятность того, что средний класс Америки выгоды от этого снижения никак не коснутся.

Дерегулирование и переход к среднесрочной политической программе, с инвестиционной точки зрения имеет много экономических проблем, которые не являются политическими:

* демография,

* изменение структурной занятости,

* технологические инновации,

* глобализация,

* финансиализация,

* мировой долг.

Эти проблемы будут и впредь влиять на экономический рост, заработную плату и уровень жизни в обозримом будущем. В результате дополнительные изменения в налоговой структуре и в политической системе окажут более приглушенный эффект на экономику.

Изменит ли "трампономика" курс американской экономики? Будем надеяться, что да. Хотя пока нет реальных доказательств этому.