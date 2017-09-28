Финансовые новости
- |
- 28.09.17
- |
- 21:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Капитал всех миллионеров мира превысил 63 триллиона долларов - исследование
20:49 28.09.2017 |
Число миллионеров в мире выросло почти на 8 процентов до рекордных 16,5 миллиона человек с общим капиталом в 63,5 триллиона долларов.
Об этом говорится в докладе глобальной консалтинговой фирмы Capgemini, передает Reuters.
Богатство людей с высоким уровнем собственного капитала, которые Capgemini определяет как активы в размере более 1 миллионов долларов, выросло на 8,2% в 2016 году.
К 2025 году миллионеры мира могут иметь благосостояние выше 100 триллионов долларов, говорится в докладе.
Отмечается, что в прошлом году около 1,15 миллионов человек стали миллионерами. На первом месте по количеству миллионеров стоят США, на втором - Япония, на третьем - Германия, где проживает 1,28 млн частных инвесторов, доход каждого из которых составляет более одного млн долларов.
В Китае в 2016 году насчитывалось 1,13 млн долларовых миллионеров.
Согласно отчёту Capgemini, 31,1% всех денег долларовых миллионеров по всему миру вложены в акции, 27,3% находятся в наличном обороте.
Альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, деривативы и товары сократились до 9,7% с 15,7% процента.
В отчете подробно не объясняют причины перераспределения, но усиление мирового роста, а также высокая ликвидность после многих лет беспрецедентных стимулирующих политик мировых центральных банков подтолкнули фондовые рынки по всему миру к рекордным темпам.
С другой стороны, инвесторы обеспокоены геополитическими рисками, где растет напряженность между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Валюту на межбанке скупают энергетики и нефтетрейдеры
ТОП-НОВОСТИ
|Не сепаратист. Что на самом деле установила лингвистическая экспертиза в деле Януковича
|МВФ готов обсуждать с властями Украины изменения в пенсионную реформу в рамках ранее определенных целей
|Парадокс Лавриновича: у Порошенко должны быть полномочия Кучмы
|Директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк: Новый рынок позволит впервые определить рыночную стоимость электроэнергии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Капитал всех миллионеров мира превысил 63 триллиона долларов - исследование
|Новая конституция Грузии: спорный законопроект в ожидании вето
|В Китае всем фирмам из КНДР предписали закрыться
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 сентября 2017 года
|Мадуро призвал готовиться к войне с США
|Китай с 2019г установит минимальные нормы продажи автомобилей на альтернативном топливе
|Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре обновил максимум за 10 лет - 113 пунктов
Это интересно
|10 крупнейших медиа-магнатов в истории
|Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон
|Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
|LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас
|В Дубае протестировали беспилотное летающее такси