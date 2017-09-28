Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 сентября 2017 года

Политика

Суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым привлекает внимание к фигуре главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Президент США Дональд Трамп обвинил Facebook в том, что она была настроена против него во время предвыборной кампании. В то же время комитет по разведке сената США вызвал руководителей Facebook, Google и Twitter на слушания по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

Референдум о независимости Каталонии, который намечен на воскресенье, станет проверкой лояльности местной полиции правительству Испании. Мадрид требует предотвратить голосование, но многие полицейские не собираются этого делать.

Крупный план

Борьба за независимость Каталонии свидетельствует о серьезном разладе в испанском обществе читать на FT.com

Расследование FT описывает противостояние бежавшего из Казахстана миллиардера Мухтара Аблязова и президента страны Нурсултана Назарбаева.

Экономика

Республиканцы представили план реформы налогового законодательства США, направленной на его упрощение и снижение налогов. Он предполагает снижение ставки налога на прибыль корпораций с 35 до 20%.

Президент ЕЦБ Марио Драги хотел бы, чтобы профсоюзы требовали сильнее повысить зарплаты. Он уверен, что опережающие низкую инфляцию темпы роста заплат помогут восстановлению экономики еврозоны.

Слияние Alston с железнодорожным бизнесом Siemens и другие недавние сделки свидетельствуют, что президент Франции Эммануэль Макрон готов нарушить традицию защиты стратегических национальных активов от иностранных инвесторов в пользу создания европейских гигантов.

Около 93% курдов проголосовали на референдуме за независимость от Ирака. Но экономика региона сильно зависит от Багдада, Турции и Ирана, которые недовольны проведением голосования и пригрозили закрыть границы.

Американский город Эльмира процветал благодаря крупному торговому центру. Но закрытие магазинов на фоне упадка традиционного розничного сектора негативно отразилось на всей экономике города.

Индустрия

Итальянская судостроительная компания Fincantieri договорилась с правительством Франции приобрести контроль над STX France.

Китайские власти заявили, что не будут помогать ChemChina приобрести швейцарскую Syngenta за $44 млрд. Ранее это предположило рейтинговое агентство S&P, так как у обеих компаний большие долги.

Автомобили

Качество китайских автомобилей приближается к уровню иностранных конкурентов, показывает исследование JD Power.

Энергоресурсы

Турция стремится снизить свою сильную зависимость от энергоресурсов из России, поэтому она ищет альтернативные источники поставок.

Независимые НПЗ в Китае испытывают проблемы из-за избыточных мощностей в секторе и замедления роста спроса на топливо в стране.

Финансы

Совокупное состояние богатых инвесторов выросло на 8,2% до $63,5 трлн, согласно докладу Capgemini.

Объем сделок фондов прямых инвестиций вырос до $212 млрд в первые девять месяцев этого года, что является лучшим результатом с 2007 г., по данным Thomson Reuters. Этому поспособствовали наличие капитала и благоприятные условия займов.

HSBC планирует переманить клиентов у конкурентов с помощью приложения, которое позволит им видеть все свои счета, в том числе находящиеся в других банках. Это станет возможным благодаря новым правилам регулирования отрасли в Европе, которые вступят в силу со следующего года.

Технологии

Toshiba наконец заключила соглашение о продаже своего подразделения полупроводников за $18 млрд консорциуму во главе с Bain Capital. Также в него входят Apple, Dell и другие инвесторы.

Apple заинтересована в закупке передовых жидкокристаллических дисплеев для некоторых iPhone в 2018 г. Это свидетельствует, что технология по-прежнему востребована, несмотря на появление новых типов дисплеев.

Правительство США нуждается в специалистах по кибербезопасности. Но проблема в том, что спрос на них велик и в частном секторе, который может предложить более высокую зарплату.

Медиабизнес

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года.

Онлайн-видеоплатформа Roku привлекла около $219 млн во время IPO в среду. Ее стоимость составляет $1,3 млрд.

Оказалось, что китайское изданиеThe Washington Post не имеет отношения к американской газете. Наличие сайта-двойника на китайском языке подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются иностранные компании в стране.

Потребительский рынок

Производители швейцарских часов в этом году настроены оптимистично благодаря росту продаж в Китае.

Uber закрывает убыточное подразделение Xchange Leasing, которое приобретало автомобили и давало их в лизинг водителям, не способным приобрести собственные.

Из-за «эффекта Amazon», или роста популярности онлайн-торговли, котировки акций ритейлеров снижаются, в том числе за пределами США.

Bollman Hat, производитель шапок Kangol, переместил производство из Китая в США в прошлом году. Однако компании оказалось сложно снизить расходы и найти таких же умелых работников для своей фабрики.