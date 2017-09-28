Мадуро призвал готовиться к войне с США

Едва собрав $200 млн, необходимых для оплаты облигаций в начале этого месяца, Николас Мадуро перевел свое внимание на США, предупредив военных лидеров во вторник о начале подготовки войны с США.

Мадуро выступил со своим призывом, после того как США неоднократно ужесточали санкции против его и государственной нефтяной компании страны PDVSA.

Ранее на этой неделе администрация Трампа запретила чиновникам Венесуэлы въезд в США. Трамп также неоднократно угрожал военным вмешательством, если Мадуро не уйдет добровольно.

Мадуро, вероятно, все еще помнит призыв Трампа к тому, чтобы мировое сообщество помогло восстановить "демократию и политические свободы" в Венесуэле, сместив Мадуро (который сравнил Трампа с Гитлером).

Трамп сделал эти замечания на прошлой неделе во время своего первого выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее в этом году Трамп заявил, что не исключает варианта военного вмешательства в процессе борьбы с Венесуэлой.

Мадуро заявил, что угрозы Трампа стали причиной того, что он приказал военным сохранять бдительность.

"Нам бесстыдно угрожали самые криминальные империи, которые когда-либо существовали, и мы обязаны готовиться к тому, чтобы гарантировать сохранение мира. Мы должны иметь винтовки, ракеты и хорошие танки наготове..., чтобы защищать каждый дюйм территории, если это необходимо", - добавил он.

В течение лета США объявили о санкциях, чтобы помешать PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, создать новый долг, а также не позволили Citgo, дочерней компании PDVSA, репатриировать дивиденды, США также установили санкции против многих ведущих венесуэльских чиновников.

Напряженность между Мадуро и Трампом начала нарастать вскоре после инаугурации Трампа, когда США занесли в черный список вице-президента Венесуэлы Тарека Эль Аиссами за торговлю наркотиками.

Мадуро напомнил о санкциях во время выступления на военной базе. По его словам, российские военные самолеты летали в небе в рамках учебных полетов, сообщает Newsweek.

"Будущее человечества не может стать миром незаконных санкций, экономических преследований", - сказал Мадуро.

Конечно, у Мадуро нет ресурсов, чтобы противостоять гораздо более крупным Вооруженным силам США.

Лидер сумел ухватиться за власть в Венесуэле, несмотря на растущие политические и экономические кризисы, которые спровоцировали месяцы смертоносных антиправительственных демонстраций на улицах столицы Каракаса и многих других городов по всей стране.

Newsweek, министр обороны Падрино, поддержал Мадуро в результате беспорядков, но "Рейтер" сообщило в августе, что поддержка военного переворота против Мадуро может усилиться.

Его рейтинг одобрения остается низким, несмотря на то что ему удалось укрепить власть и ограничить влияние оппозиционных сил.

Стране удалось избежать финансового краха благодаря России и Китаю. Однако Newsweek сообщает, что Китай начинает ограничивать свое присутствие в Венесуэле на фоне нарастающих политических волнений.

Социальный и экономический кризис

По данным МВФ, ВВП Венесуэлы в 2017 г. на 35% ниже уровня 2013 г., или на 40% ниже, если рассчитывать ВВП на душу населения.

Это значительно более резкое сокращение, чем во время Великой депрессии 1929-1933 гг. в США, когда по оценкам ВВП США упал на 28%. Это немного больше, чем спад в России (1990-1994 гг.), на Кубе (1989-1993 гг.) и в Албании (1989-1993 гг.), но меньше, чем у других бывших советских государств на момент переходного периода, таких как Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Украина, или таких пострадавших от войн странах, как Либерия (1993 г.), Ливия (2011 г.), Руанда (1994 г.), Иран (1981 г.) и совсем недавно Южный Судан.

Иными словами, экономическая катастрофа Венесуэлы затмевает любую подобную историю в США, Западной Европе или остальной части Латинской Америки. И все же эти цифры сильно преуменьшают масштабы краха, как показывают исследования Мигеля Анхеля Сантоса, Рикардо Вилласмилома, Дугласа Барриоса, Фрэнка Муси и Хосе Рамона Моралеса в Центре международного развития Гарварда.

Очевидно, что падение ВВП на душу населения на 40% - очень редкое событие. Но несколько факторов делают ситуацию в Венесуэле еще более мрачной.

Во-первых, в то время как сокращение ВВП Венесуэлы с 2013 по 2017 гг. включает в себя сокращение добычи нефти на 17%, это исключает падение цен на нефть в этот период на 55%. Экспорт нефти сократился на $2200 на душу населения с 2012 по 2016 гг., из которых $1500 пришлось на снижение цен на нефть.

Это огромные показатели, учитывая, что доход Венесуэлы на душу населения в 2017 г. составляет менее $4 тыс. Другими словами, в то время как ВВП на душу населения сократился на 40%, национальный доход снизился на 51%.

Страны, как правило, смягчают подобные негативные ценовые шоки, откладывая некоторые деньги в хорошие времена и заимствуя или используя эти сбережения в плохие времена, так что импорт не должен сокращаться настолько же, насколько сокращается экспорт.

Но Венесуэла не могла этого сделать, потому что воспользовалась нефтяным бумом, чтобы погасить внешний долг.

Расточительность в хорошие времена практически лишила страну активов на случай кризиса, а рынки не желали кредитовать заемщика с задолженностью.

Они были правы: Венесуэла - теперь страна с самым большим в мире долгом. Ни одна страна не имеет больший внешний госдолг на долю ВВП или экспорта или сталкивается с более высоким уровнем обслуживания долга на долю экспорта.

Но, подобно Румынии при Чаушеску в 1980-х гг., правительство решило сократить импорт, продолжая обслуживать внешний долг, неоднократно удивляя рынок, ожидавший реструктуризации. Как следствие, импорт товаров и услуг на душу населения в период с 2012 по 2016 гг. снизился на 75% в реальном (с поправкой на инфляцию) выражении с последующим сокращением в 2017 г.

Такой крах сравним только с ситуацией в Монголии (1988-1992 гг.) и Нигерии (1982-1986 гг.) и больше, чем все другие четырехлетние сокращения импорта во всем мире с 1960 г. Фактически венесуэльские показатели не показывают никаких признаков смягчения: снижение импорта было почти равно сокращению экспорта.

Более того, поскольку это навязанное снижение импорта вызвало нехватку сырья, крах в сельском хозяйстве и на производстве был даже больше, чем снижение общего ВВП.

Другая статистика подтверждает эту ужасную картину. Ненефтяные налоговые поступления сократились на 70% в реальном выражении в период с 2012 по 2016 гг. И ускорение инфляции привело к 79%-му реальному снижению финансовых обязательств банковской системы за тот же период. По обменному курсу на черном рынке снижение составило 92%: с $41 млрд до всего $3,3 млрд.

Уровень жизни также рухнул. Минимальная заработная плата снизилась на 75% с 2012 г. По курсу доллара на черном рынке она снизилась почти на 90% с $295 до чуть более $30.

Если измерять в самых дешевых калориях, минимальная заработная плата снизилась с 52,854 калории в день до 7,005 за тот же период - снижение на 86,7%, что явно недостаточно, для того чтобы накормить семью из пяти человек, при условии, что все доходы идут на покупку самых дешевых калорий.

По данным опроса, проведенного тремя наиболее престижными университетами Венесуэлы, уровень бедности населения по уровню доходов увеличился с 48% в 2014 г. до 82% в 2016 г.

В том же исследовании было установлено, что 74% венесуэльцев невольно потеряли в среднем 8,6 кг веса. Venezuelan Health Observatory сообщила о росте смертности в 10 раз в стационарных условиях и об увеличении смертности новорожденных в 100 раз в больницах в 2016 г. И все же правительство президента Николаса Мадуро неоднократно отклоняло предложения гуманитарной помощи.

Отторжение правительство Мадуро свободы и демократии заслуженно привлекает международное внимание. Но проблемы Венесуэлы имеют не только политический характер. Решение беспрецедентной экономической катастрофы, созданной правительством, также потребует согласованной поддержки со стороны международного сообщества.