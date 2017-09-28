Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре обновил максимум за 10 лет - 113 пунктов

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2017 года поднялся до 113 пунктов со 111,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Сентябрьское значение индекса является максимальным с июня 2007 года.

Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до 112 пунктов.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом месяце до 15,3 пункта с пересмотренных 15,1 пункта в августе и обновил максимум с 2007 года. Индикатор доверия промышленных компаний вырос с 5 до 6,6 пункта - самого высокого уровня с февраля 2011 года. Оба индикатора превысили ожидания.

Индекс потребительского доверия увеличился с минус 1,5 до минус 1,2 пункта - максимума с начала 2001 года.

Существенное улучшение показателей доверия к экономике еврозоны может поддержать ожидания рынка, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) перейдет к сворачиванию стимулирующих мер уже в этом году.

ЕЦБ будет обсуждать сроки и способы сокращения программы выкупа активов на заседании 26 октября. В понедельник глава ЕЦБ Марио Драги пообещал продолжать стимулирующие программы так долго, как этого будет требовать состояние экономики в еврозоне.