Финансовые новости
- |
- 28.09.17
- |
- 15:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре обновил максимум за 10 лет - 113 пунктов
12:39 28.09.2017 |
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2017 года поднялся до 113 пунктов со 111,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Сентябрьское значение индекса является максимальным с июня 2007 года.
Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до 112 пунктов.
Индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом месяце до 15,3 пункта с пересмотренных 15,1 пункта в августе и обновил максимум с 2007 года. Индикатор доверия промышленных компаний вырос с 5 до 6,6 пункта - самого высокого уровня с февраля 2011 года. Оба индикатора превысили ожидания.
Индекс потребительского доверия увеличился с минус 1,5 до минус 1,2 пункта - максимума с начала 2001 года.
Существенное улучшение показателей доверия к экономике еврозоны может поддержать ожидания рынка, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) перейдет к сворачиванию стимулирующих мер уже в этом году.
ЕЦБ будет обсуждать сроки и способы сокращения программы выкупа активов на заседании 26 октября. В понедельник глава ЕЦБ Марио Драги пообещал продолжать стимулирующие программы так долго, как этого будет требовать состояние экономики в еврозоне.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк: Новый рынок позволит впервые определить рыночную стоимость электроэнергии
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин намерен привлечь 215 млрд гривен на внутреннем и внешних рынках, включая $2 млрд от МВФ в 2018
|На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны - Матиос
|Матиос пока не подтверждает информацию о диверсионных группах в Винницкой области, где горели склады боеприпасов
|Курс доллара на межбанке штурмует новые высоты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай с 2019г установит минимальные нормы продажи автомобилей на альтернативном топливе
|Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре обновил максимум за 10 лет - 113 пунктов
|Сингапур вновь признан лучшей страной для экспатов
|Почему в России банкротятся авиокомпании
Основным промахом руководства авиатранспортной отрасли стало то, что на протяжении длительного времени первым лицам государства рисовалась благостная картина в части роста пассажиропотока, ввода в строй новых объектов, эффективности программ субсидирования.
|Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
|Германия вывела контингент с турецкой базы "Инджирлик"
Это интересно
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас
|В Дубае протестировали беспилотное летающее такси
|Производитель пылесосов Dyson будет выпускать электромобили
|Дуров сообщил о требованиях ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram
|Билл Гейтс рассказал, что у него телефон не Windows, а Android
|Классические машины стали самой выгодной «инвестицией в страсть»