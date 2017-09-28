Сингапур вновь признан лучшей страной для экспатов

Банк HSBC опубликовал рейтинг лучших стран для экспатов в 2017 г. Согласно исследованию переезжать лучше всего в Сингапур. Эта страна уже третий год подряд возглавляет список государств с наиболее благоприятными для иностранцев условиями.

Рейтинг основан на онлайн-опросе YouGov, в котором приняли участие 27 587 эмигрантов из 159 стран. Им были заданы 27 вопросов по трем основным темам: экономика, личный опыт и семья. Респонденты оценивали уровень заработной платы, карьерный рост и местную экономику, описывали культуру, безопасность, легкость создания дружеских отношений и обустройства в стране. Экспаты говорили также о семейной жизни в странах их проживания, о расходах на образование и адаптации детей.

26% респондентов оценили систему образования Сингапура как отличную, а 64% заявили, что их качество жизни улучшилось в результате переезда в Сингапур. Стабильно высокие оценки продемонстрировала также Норвегия, заняв второе место в рейтинге HSBC. Новая Зеландия, получившая третью позицию в списке, признана лучшей страной в категории "Личный опыт". 58% экспатов сказали, что они переехали сюда с целью улучшить качество своей жизни. Швейцария стала безусловным лидером в категории "Экономика". В то же время Нидерланды обогнали на этот раз Швецию и получили право называться лучшей страной для экспатов в категории "Семья". 76% опрошенных считают, что здесь высокий уровень здравоохранения, доступный для детей-эмигрантов. 72% признают, что в Нидерландах им особенно понравилось качественное образование.

Из-за Брекзита все меньше отмечается желающих переезжать в ближайшее время в Великобританию. Страна опустилась на 35-ю позицию в рейтинге HSBC, пропустив вперед Польшу, Южную Африку и Турцию. В 2016 г. британцы находились на 22-й строчке в списке идеальных мест для переезда. Экспаты теряют доверие к Великобритании, так как считают, что выход страны из Евросоюза влечет за собой лишь неуверенность в политических и экономических перспективах. Соединенное Королевство стало единственным государством из "Большой семерки", которое потеряло позиции в рейтинге HSBC.

Впрочем, многие экспаты признали, что им нравится погружаться в британскую культуру. Кроме того, Великобритания заняло третье место в обзоре HSBC в категории "Продвижение по службе".

Тем не менее итоги голосования по выходу Великобритании из Евросоюза привели к тому, что граждане ЕС беспокоятся теперь о своих правах и возможностях на территории Соединенного Королевства. До сих пор непонятно, насколько успешными будут переговоры между Брюсселем и Лондоном по торговым соглашениям и другим вопросам. К тому же некоторые крупные международные банки уже заявили о своих планах перевести своих сотрудников из Лондона в такие города, как Франкфурт, Дублин и Париж.

В частности, HSBC готовится переехать из Лондона в Париж. Банк HSBC перенесет 1 тыс. рабочих мест в континентальную Европу, если переговоры по Brexit не обеспечат права сохранить "паспорт" британского финансового сектора, заявил ранее глава банка Дуглас Флинт.