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Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
08:04 28.09.2017 |
Об этом говорится в пресс-релизе вице-президента Facebook по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Ричарда Аллана, опубликованном в среду, 27 сентября.
Для борьбы с распространением недостоверной информации в преддверии выборов Facebook сотрудничал с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (BSI). Компания провела тренинги с членами бундестага и кандидатами на выборах по вопросам информационной безопасности. Между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, касающейся безопасности в контексте выборов в бундестаг.
Кроме того, для борьбы с фейковыми новостями и для поддержки здоровой общественной дискуссии компания проводила мониторинг публикаций, которые облегчают ознакомление с предвыборными темами с различных точек зрения. Была также использована самообучающаяся программа, которая сокращала распространение спама и материалов, в том числе видео, в которых заголовок искажал содержание текста с целью заинтересовать пользователей соцсети, говорится в сообщении Facebook.
Чтобы помочь немецким избирателям разобраться в программах партий, Facebook создал раздел, в котором партии могли представить свои позиции по основным предвыборным темам. Если пользователь в своем новостном канале нажимал на ссылку материала, посвященного выборам, соцсеть предлагала ему ознакомиться со взглядами различных немецких партий по данной теме.
"Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах", - говорится в сообщении Аллана. При этом он признал, что предпринятые усилия не привели к полному устранению дезинформации в ходе выборов в бундестаг, однако они значительно усложнили ее распространение в социальной сети.
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