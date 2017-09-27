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Иракские курды проголосовали за независимость
20:43 27.09.2017 |
Население иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник референдуме.
По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме, отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против.
Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.
Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.
Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.
Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.
"Референдум должен быть отменен. Необходимо начать диалог в рамках конституции. Мы никогда не вступим в переговоры по результатам референдума", - заявил накануне голосования премьер-министр Ирака Хайдер Абади.
"Мы установим иракские законы по всей территории Курдистана в соответствии с конституцией", - пообещал иракский премьер, выступая перед членами парламента.
Иракский парламент призвал правительство страны направить войска в Курдистан, чтобы взять под свой контроль важнейшие нефтяные месторождения на курдской территории.
Иракские власти потребовали от зарубежных правительств закрыть свои дипломатические миссии в Эрбиле, столице Курдистана.
Новый военный конфликт?
Многие опасаются, что референдум в иракском Курдистане приведет к новому региональному конфликту.
Делегация иракских военных, сообщает Рейтер, уже отправилась в Иран для координации ответных мер.
Иран и Турция также противятся отделению Курдистана. На днях их армии начали совместные учения в приграничных с Курдистаном районах. Ирак также провел совместные с Турцией военные маневры.
Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг курдского референдума в телефонном разговоре накануне визита российского президента в Анкару, намеченного на четверг, сообщили источники агентства Франс пресс в окружении турецкого лидера. В официальном кремлевском коммюнике не упоминалось об этой теме.
Оба лидера "подчеркнули важность сохранения территориальной целостности как Ирака, так и Сирии", сообщили источники.
В то время как Анкара опасается усиления сепаратистских настроений среди турецких курдов, у России свои экономические интересы в Курдистане. В частности, компания "Роснефть", как сообщает агентство Рейтер, в последнее время наращивала свои инвестиции в иракском Курдистане.
Ее основной проект здесь - строительство нефтепровода из Курдистана в Европу - может оказаться под большим сомнением.
Российский МИД в заявлении от 27 сентября вновь подтвердил поддержку "суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока" и призвал курдов искать приемлемые для них решения в рамках единого иракского государства.
Ранее США, Великобритания и международная коалиция, борющаяся с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", попросили отложить референдум на два года.
Президент иракского Курдистана Масуд Барзани сказал, что откладывать референдум было слишком поздно.
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