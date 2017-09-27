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Саудовская Аравия разместила бонды на $12,5 млрд - второе размещение в долларах в 2017г
17:26 27.09.2017 |
Саудовская Аравия привлекла $12,5 млрд в рамках второго в 2017 году размещения долларовых гособлигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Саудовская Аравия разместила пятилетние бонды на $3 млрд, десятилетние облигации на $5 млрд, а также 30-летние бумаги на $4,5 млрд.
Доходность пятилетних облигаций превысила доходность сопоставимых US Treasuries на 110 базисных пунктов (б.п.), десятилетних - на 145 б.п., тридцатилетних - на 180 б.п.
Инвесторы подали заявки на покупку гособлигаций Саудовской Аравии на общую сумму $40 млрд, сообщили источники.
В апреле 2017 года Саудовская Аравия разместила первый выпуск долларовых исламских облигаций (сукук) на $9 млрд. В октябре прошлого года власти страны привлекли $17,5 млрд за счет размещения облигаций.
Саудовская Аравия стремится поддержать свои финансы в условиях высокого бюджетного дефицита, возникшего в результате сокращения нефтяных доходов.
Согласно прогнозу министерства финансов страны, в 2017 году бюджетный дефицит составит $53 млрд. Саудовская Аравия рассчитывает сбалансировать бюджет к 2020 году. В первом полугодии 2017 года дефицит бюджета составил $19 млрд.
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