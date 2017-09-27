Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 сентября 2017 года

Политика

Facebook в ближайшие дни должна передать властям информацию о рекламе, которую покупали предположительно связанные с Россией пользователи перед президентскими выборами в США, говорят знакомые с ситуацией люди.

Американские официальные лица стремятся уменьшить напряженность в отношениях с Северной Кореей дипломатическим путем. В то же время США расширили санкции против Пхеньяна.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ, позволяющий женщинам водить автомобили. В консервативном государстве происходит все больше социальных реформ.

Курдистан зависит экономически от Турции и Ирака, поэтому он может поплатиться за решение провести референдум о независимости.

Своим успехам на выборах популистская партия «Альтернатива для Германии» во многом обязана избирателям из бывшей Восточной Германии, которые недовольны властями. Причем в этой части страны мало иммигрантов.

Экономика

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен выступила в защиту постепенного повышения процентных ставок несмотря на низкую инфляцию. Но она отметила, что ФРС может замедлить этот процесс в зависимости от уровня инфляции.

Пакистан планирует ввести новые ограничения на импорт товаров роскоши, чтобы избежать девальвации национальной валюты.

Бизнесмены в Каталонии опасаются, что политическая конфронтация по поводу независимости региона может навредить экономике и отпугнуть инвесторов.

Индустрия

Власти США планируют обложить крупными пошлинами новые самолеты Bombardier. Они встали на сторону Boeing, обвинявшую Bombardier в демпинге. Это усиливает разногласия в торговых вопросах между США и Канадой. Кроме того, этим решением разочарована Великобритания, ведь в Северной Ирландии находится завод Bombardier.

Автомобили

Известная пылесосами Dyson разрабатывает электромобиль. Компания планирует начать его продажи в 2020 г.

Ford договорилась о разработке самоуправляемых автомобилей для сервиса Lyft. Это очередной альянс между автопроизводителями и технологическими компаниями.

Люксовые автопроизводители Bugatti, Aston Martin, Lexus и Daimler также занимаются созданием яхт, применяя свои знания и дизайн в этой отрасли.

Энергоресурсы

Объем сделок M&A в нефтегазовом секторе в этом году может увеличиться впервые с 2014 г. на фоне восстановления цен на нефть. С начала этого года он вырос на 40% до $270 млрд по сравнению с первыми девятью месяцами 2016 г., согласно Mergermarket.

Период низких цен на нефть приближается к концу на фоне роста спроса, предупредил сырьевой трейдер Trafigura. Но многие другие трейдеры скептично смотрят на перспективу того, что цены значительно превысят отметку $60 за баррель.

Юдзи Какими, гендиректор крупнейшего в мире импортера СПГ Jera, предупредил его производителей о необходимости быстро адаптироваться к рынку, на котором растет влияние покупателей. Он отметил, что ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей благодаря сланцевому буму в США.

Финансы

Спасение российских банков позволяет государству усилить свой контроль над сектором.

Инвестбанк UBS предупредил, что если соглашение о переходном периоде Brexit не будет достигнуто к марту, ему придется переместить значительную часть сотрудников из Великобритании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и ФБР расследуют операции Renovate America, крупнейшего в стране «зеленого» кредитора. Он выдает займы для покупки и установки на дома энергосберегающего оборудования.

Гендиректор бюро кредитных историй Equifax Ричард Смит покидает компанию из-за хакерской атаки, в результате которой были украдены персональные данные примерно 143 млн американцев.

Британский p2p-кредитор Zopa снова откроет свою платформу для новых инвесторов. Проблема была в том, что многие люди хотели одалживать деньги, но подходящих заемщиков не хватало.

Технологии

Twitter протестирует новое ограничение на длину постов - 280 вместо 140 знаков, прислушавшись к пожеланиям пользователей. Участвующие в эксперименте люди будут выбраны случайным образом. Twitter отказалась комментировать, попадет ли в их число Дональд Трамп.

AMC Entertainment инвестирует $20 млн в занимающийся виртуальной реальностью стартап Dreamscape Immersive, который поддерживает Стивен Спилберг. Также AMC планирует устанавливать его оборудование в своих кинотеатрах со следующего года.

Потребительский рынок

Власти США расследуют жалобу бывшего юрисконсульта PepsiCo Моры Смит. Она обвиняет компанию в том, что она была уволена в связи с проводимым ей внутренним расследованием возможных нарушений в «Вимм-Билль-Данн».

Попытки Adidas повысить привлекательность своего бренда в США оказались под угрозой после того, как один из топ-менеджеров компании был арестован в ходе расследования коррупции в студенческом баскетболе.

У Uber новые проблемы в Великобритании. Одна из водителей подала в суд на компанию, обвиняя ее в гендерной дискриминации. Она утверждает, что политика Uber не обеспечивает достаточной защитой женщин-водителей.

Uber пригрозила прекратить работу в Квебеке из-за того, что власти провинции постановили, чтобы подготовка ее водителей занимала столько же часов, сколько и у таксистов.

Недвижимость

Китайским девелоперам в ближайшие годы предстоит выполнять значительно больше долговых обязательств по облигациям, у которых наступает срок погашения. Это создает риски для них и китайской экономики.