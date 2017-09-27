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Экс-премьера Таиланда осудили на пять лет тюрьмы за халатность
16:02 27.09.2017 |
Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы.
По данным суда, халатность при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей обошлась стране по меньшей мере в 8 млрд долларов.
Йинглак Чинават была отправлена в отставку с поста премьера 7 мая 2014 года Конституционным судом Таиланда - за несколько недель до военного переворота в стране. Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну и отправилась предположительно в Дубай.
Йинглак Чиннават продолжает пользоваться популярностью у избирателей из бедных сельских районов. Однако ее не поддерживают избиратели, представляющие средний класс и преимущественно образованное городское население.
Суд утверждает, что Чиннават знала, что сделка по залоговому выкупу риса была незаконной, однако ничего не предприняла для того, чтобы не допустить ее реализации.
"Это говорит о стремлении получить незаконную выгоду. Поэтому действия обвиняемой рассматриваются как халатное отношение к своим обязанностям", - говорится в заявлении суда.
Во время суда экс-премьер утверждала, что ее преследование носит политический характер. По ее словам, она не занималась программой по выкупу риса на ежедневной основе.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Бангкоке Джонатан Хэд, решение суда создает довольно странный прецедент: фактически экс-премьер осуждена за политику, которая была одной из главных составляющих ее предвыборной программы.
"Не было представлено никаких указаний на то, что она [Чиннават] была причастна к коррупции", - отмечает Джонатан Хэд.
Программа по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей была запущена после того, как Чиннават заняла пост премьера в 2011 году. Программа была призвана способствовать решению проблемы бедности в сельских районах. Государство закупало рис у фермеров по цене, вдвое превышавшей рыночную. Эта программа негативно сказалась на экспорте риса из Таилнада: страна лишилась лидирующих позиций на мировом рынке, уступив Индии и Вьетнаму. По данным военных, страна тогда потеряла порядка 8 млрд долларов.
Оппоненты экс-премьера утверждают, что программа слишком дорого обошлась бюджету и способствовала росту коррупции.
Предположительно, Йинглак Чиннават сейчас находится в Дубае, где живет ее брат Таксин, также занимавший пост премьера в 2001-2006 годах и смещенный с поста в результате военного переворота. Таксин Чиннават в 2008 году на родине был заочно приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию и злоупотребление властью.
Йинглак Чинават заняла пост премьер-министра в августе 2011 года после победы возглавляемой ею партии "Пыа тай" на парламентских выборах. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту.
В ноябре 2013 года на фоне попыток Чиннават добиться принятия закона об амнистии в Таиланде разразился правительственный кризис. Закон, принятия которого добивалась премьер, позволил бы вернуться в Таиланд ее старшему брату Таксину Чиннавату. Тогда в столице Таиланда Бангкоке начались массовые антиправительственные акции: демонстранты выступали против коррупции и непотизма в правительстве.
В начале 2014 года антикоррупционная комиссия Таиланда начала расследование нарушений при реализации программы по закупке риса. В феврале того же года Чиннават было предъявлено обвинение в служебной халатности.
Суд над Чиннават продолжался больше двух лет. Изначально планировалось, что приговор будет оглашен в августе этого года. Однако незадолго до объявления приговора Чиннават перестала появляться на заседаниях суда, и оглашение решения суда было перенесено на сентябрь.
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