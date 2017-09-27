Прибыль промпредприятий Китая взлетела на 24%

Прибыль промпредприятий в августе увеличилась на 24% в годовом выражении, максимальными темпами за четыре года, по сравнению с ростом на 16,5% месяцем ранее, показали данные государственного статистического бюро страны.

Прибыль за первые восемь месяцев года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистическое бюро объясняет этот скачок ускорением инфляции цен производителей и снижением затрат.

"Это отражает положительный результат реформ на стороне предложения, направленных на сокращение избыточных мощностей, - заявила экономист ING Groep NV в Гонконге Айрис Пэнг, которую цитирует Bloomberg. - Между тем, затраты снижаются, так как цены на некоторые материалы опускаются".

Устойчивая прибыльность обеспечивает чиновникам возможность ограничивать чрезмерные производственные мощности и сдерживать спекулятивные заимствования в преддверии XIX съезда Коммунистической партии Китая, который состоится в октябре. Власти также должны уравновесить реформы с ростом, который в августе показал признаки ослабления второй месяц подряд.

В августе промпроизводство в Китае выросло на 6% в годовом выражении, инвестиции в основные средства увеличились на 7,8% за первые восемь месяцев года.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост производства на 6,6% в августе после подъема на 6,4% в предыдущем месяце.

Эксперты также ожидали увеличения инвестиций в основные средства на 8,2% за январь-август, что означало бы небольшое замедление по сравнению с ростом на 8,3% в январе-июле.

Тем не менее данные, опубликованные во вторник, показывают, что прибыль государственных предприятий за первые восемь месяцев года выросла на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Угольные, нефтяные и транспортные компании продемонстрировали больший рост, в то время как прибыль электроэнергетических компаний снизилась.

"Реформы на стороне предложения и сильный рост цен производителей улучшили прибыльность добывающих компаний, особенно местных государственных предприятий", - рассказал агентству Bloomberg Яо Шаохуа, экономист ABCI Securities Co. в Гонконге. По его словам, рост прибыли, скорее всего, замедлится в ближайшие месяцы, так как ограничения, направленные на защиту окружающей среды, начинают оказывать давление на спрос и предложение.