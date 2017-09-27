Заявления Йеллен поддержали надежды на повышение ставки ФРС в декабре

Слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о целесообразности дальнейшего ужесточения, не дожидаясь, пока инфляция восстановится до целевых 2%, поддержали надежды рынка на повышение базовой процентной ставки ЦБ на декабрьском заседании.

"Было бы неосмотрительно ставить монетарную политику на паузу до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню - 2%", - сказала Дж.Йеллен.

Глава ФРС выступала в Кливленде в рамках ежегодной встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) США.

По ее мнению, ФРС "следует остерегаться излишне плавного ужесточения" денежно-кредитной политики. Постепенное повышение процентных ставок является наиболее уместным вариантом в настоящее время - в условиях высокой неопределенности в отношении инфляции, полагает Дж.Йеллен.

Вместе с тем она заявила, что руководители ЦБ могли переоценить устойчивость рынка труда и неправильно определить факторы, которые сдерживают инфляцию в настоящий момент. До этих слов Дж.Йеллен долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,6%, до максимума за месяц, но после них затормозил рост.

Председатель ФРС предполагает, что понижательное давление на инфляцию "может оказаться неожиданно устойчивым", в таком случае кривая изменений процентной ставки ФРС будет мягче, чем предполагается на данный момент.

Также во вторник впервые выступал новый глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, который выразил согласие с повышение процентной ставки в декабре.

Его коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в интервью изданию Central Banking поддержал идею глобального переосмысления инфляционной политики. "Страны могут получить взаимную выгоду от совместного изменения политики в отношении ценовой стабильности", - считает Дж.Уильямс.

Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, после выступления Дж.Йеллен участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 76,4% против 71,4% неделю назад и 37,8% в конце августа. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на декабрьском заседании составляют 70%.

В прошлую среду ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых. Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.