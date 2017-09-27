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США расширили санкции против Северной Кореи
07:51 27.09.2017 |
Вашингтон ужесточил санкции против Пхеньяна, сообщило во вторник, 26 сентября, агентство AFP cо ссылкой на министерство финансов США. По словам главы ведомства Стивена Мнучина, таким образом Соединенные Штаты еще больше продвинулись в стратегии полной изоляции КНДР.
На этот раз штрафные меры направлены на финансовый сектор Северной Кореи. Ограничения коснулись восьми банков этой страны и ее 26 граждан, представляющих северокорейские финансовые институты в Китае, России, Ливии и ОАЭ.
Как говорится в заявлении Минфина США, новый пакет санкций является дополнением к резолюции Совета Безопасности ООН от 11 сентября. Документ был принят в ответ на испытания водородной бомбы, проведенные Пхеньяном в начале сентября.
Резолюция предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.
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