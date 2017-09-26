Макрон предложил создать единую армию ЕС к 2020 году

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за высказанные им во время выступления в Сорбонне предложения о том, как обустроить Европу.

"Очень европейская речь моего друга Эмманюэля Макрона. Европе необходимо мужество. Спасибо за вашу поддержку работы институтов ЕС", - написал глава Еврокомиссии в своем "Твиттере".

Э.Макрон произнес во вторник в знаменитом парижском университете большую речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна". Французский президент выдвинул свои предложения по перестройке Европейского союза.

Он высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев.

Президент Франции призвал создать Европейское агентство по инновациям, совместно финансируя новые исследования, в том числе в области развития искусственного интеллекта.

В сфере экономики Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире". Он высказался за формирование бюджета, который позволит финансировать совместные инвестиции.

По этому разделу французский президент предлагает обеспечить социальную и налоговую конвергенцию стран ЕС, установив критерии, которые бы постепенно сближали их социальные и налоговые модели. А соблюдение этих критериев обусловило бы доступ к фондам европейской солидарности.

Э.Макрон также видит необходимость четко определиться с налогообложением предприятий к 2020 года, а также с минимальной зарплатой, "адаптированной к экономической реальности каждой страны".

Значительное внимание европейских СМИ обратило на себя его предложение о налоге на финансовые транзакции с целью помощи развитию за счет полученных таким образом средств.

В области обороны Э.Макрон считает необходимым создать к 2020 году совместную европейскую силу реагирования, общий оборонный бюджет и единую военную доктрину.

Президент Франции призвал как можно быстрее сформировать европейский оборонный фонд, постоянное структурированное сотрудничество и дополнить их "европейской инициативой реагирования", чтобы интегрировать европейские армии.

Для усиления безопасности и борьбы против терроризма предлагается создать Европейскую академию разведки для "обеспечения сближения возможностей разведок" стран ЕС.

Не забыл Э.Макрон и о "совместной силе гражданской защиты", в частности, для оказания помощи в случае природных катастроф.

В области регулирования миграции президент Франции предложил создать "европейский офис по предоставлению убежища" и "европейскую пограничную полицию", чтобы "эффективно контролировать границы и достойно принимать беженцев". Также необходима европейская программа по обучению и интеграции беженцев.

В области образования и культуры выделяется идея улучшения обучения молодежи иностранным языкам и создания сети европейских университетов, позволяющих обучаться за границей и проходить обучение, как минимум, на двух языках.

Отдельным разделом выступления Э.Макрона были меры в области дальнейшего развития демократии. Речь, в частности, идет об организации добровольных общенациональных и местных дебатов в 2018 году во всех странах ЕС, чтобы определить будущие шаги по совершенствованию механизмов демократии.

По мнению Э.Макрона, Европарламент должен быть усилен "транснациональными списками", начиная с 2019 года за счет квоты уходящих британских депутатов. А в 2024 году, убежден французский президент, половина Европарламента должна быть избрана по транснациональным спискам.