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Макрон предложил создать единую армию ЕС к 2020 году
20:27 26.09.2017 |
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за высказанные им во время выступления в Сорбонне предложения о том, как обустроить Европу.
"Очень европейская речь моего друга Эмманюэля Макрона. Европе необходимо мужество. Спасибо за вашу поддержку работы институтов ЕС", - написал глава Еврокомиссии в своем "Твиттере".
Э.Макрон произнес во вторник в знаменитом парижском университете большую речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна". Французский президент выдвинул свои предложения по перестройке Европейского союза.
Он высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев.
Президент Франции призвал создать Европейское агентство по инновациям, совместно финансируя новые исследования, в том числе в области развития искусственного интеллекта.
В сфере экономики Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире". Он высказался за формирование бюджета, который позволит финансировать совместные инвестиции.
По этому разделу французский президент предлагает обеспечить социальную и налоговую конвергенцию стран ЕС, установив критерии, которые бы постепенно сближали их социальные и налоговые модели. А соблюдение этих критериев обусловило бы доступ к фондам европейской солидарности.
Э.Макрон также видит необходимость четко определиться с налогообложением предприятий к 2020 года, а также с минимальной зарплатой, "адаптированной к экономической реальности каждой страны".
Значительное внимание европейских СМИ обратило на себя его предложение о налоге на финансовые транзакции с целью помощи развитию за счет полученных таким образом средств.
В области обороны Э.Макрон считает необходимым создать к 2020 году совместную европейскую силу реагирования, общий оборонный бюджет и единую военную доктрину.
Президент Франции призвал как можно быстрее сформировать европейский оборонный фонд, постоянное структурированное сотрудничество и дополнить их "европейской инициативой реагирования", чтобы интегрировать европейские армии.
Для усиления безопасности и борьбы против терроризма предлагается создать Европейскую академию разведки для "обеспечения сближения возможностей разведок" стран ЕС.
Не забыл Э.Макрон и о "совместной силе гражданской защиты", в частности, для оказания помощи в случае природных катастроф.
В области регулирования миграции президент Франции предложил создать "европейский офис по предоставлению убежища" и "европейскую пограничную полицию", чтобы "эффективно контролировать границы и достойно принимать беженцев". Также необходима европейская программа по обучению и интеграции беженцев.
В области образования и культуры выделяется идея улучшения обучения молодежи иностранным языкам и создания сети европейских университетов, позволяющих обучаться за границей и проходить обучение, как минимум, на двух языках.
Отдельным разделом выступления Э.Макрона были меры в области дальнейшего развития демократии. Речь, в частности, идет об организации добровольных общенациональных и местных дебатов в 2018 году во всех странах ЕС, чтобы определить будущие шаги по совершенствованию механизмов демократии.
По мнению Э.Макрона, Европарламент должен быть усилен "транснациональными списками", начиная с 2019 года за счет квоты уходящих британских депутатов. А в 2024 году, убежден французский президент, половина Европарламента должна быть избрана по транснациональным спискам.
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