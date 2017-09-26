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В Испании задержан российский бизнесмен Александр Гринберг
20:16 26.09.2017 |
В испанском курортном городе Марбелья и соседнем с ним поселке Михас задержаны российский предприниматель Александр Гринберг, а также девять связанных с ним лиц. Об этом сообщил корреспонденту DW во вторник, 26 сентября, представитель испанской Гражданской гвардии (жандармерии). По его словам, задержанных подозревают в отмывании денег "русской мафии", в частности московской ОПГ "Солнцевская", и создании с этой целью "преступного сообщества" в Испании. В операции правоохранительных органов участвовали около 50 гвардейцев, в ее ходе были проведены обыски в жилых домах и офисах.
Александр Гринберг - один из самых известных представителей российской диаспоры в Испании. В Марбелье, престижном курорте на юге страны, он живет с 2008 года, владеет фирмой Terminal Group, которая действует в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Гринбергу принадлежат, в частности, один из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, гольф-клуб Dama de Noche и другие объекты.
Пять лет назад россиянин приобрел футбольный клуб "Марбелья", находившийся в состоянии банкротства, и с тех пор является его президентом. Сейчас этот клуб выступает в третьей по рангу футбольной лиге Испании. Кроме того, Александр Гринберг вложил крупные суммы в модернизацию клубного стадиона.
Испанские СМИ неоднократно сообщали о шумных ночных праздниках, которые Гринберг устраивал по случаю своих дней рождений и других событий, приглашая артистов из России. Эта же печать публиковала интервью с предпринимателем о его планах вывести футбольную команду в более высокую лигу, а также о желании продолжать инвестировать в Марбелье, в частности в создание "спортивного городка", центра подготовки футболистов высшей квалификации и так далее.
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